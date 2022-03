‘New York, New York’, el ‘Resistiré’ made in USA que resuena en los balcones de la ciudad de los rascacielos

Han tardado unos días, sin embargo, ayer el espíritu neoyorquino se dejó sentir en la ciudad de los rascacielos. Cientos de personas se reunieron en sus ventanas y en sus balcones para cantar desde lo más profundo de su corazón a su ciudad, a aquella que ya ha perdido más de 10.800 vidas por el coronavirus. Tras unas semanas saliendo a aplaudir a las 19.00 de la tarde en los que ellos han bautizado como “Clap Because We Care” (aplaudimos porque nos importa), ahora los neoyorquinos han puesto banda sonora a esos aplausos y si en España suena el ‘Resistiré’ en nuestros balcones, allí puede oírse el ‘New York, New York’ de Frank Sinatra.

Bajo el nombre de ‘New York Sings Along’, los neoyorquinos han querido rendir un homenaje a sus sanitarios, pero también a todos aquellos que, desde primera línea de batalla, luchan en contra de Covid-19.