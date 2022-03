La emotiva sorpresa que recibió Erika de su hijo en el momento de su jura como policía

Erika Benning estaba inquieta poco antes de jurar, hace unos días, como nueva oficial del departamento de policía de Irving, en Texas, pero la emoción no tardó en crecer. Tiene 42 años y llevaba dos sin ver a su hijo Giovanni Pando al estar destinado en el extranjero como sargento del ejército. Y, para su sorpresa, apareció en el acto. “Cuando mi hijo dio la vuelta a la esquina y me di cuenta de que era real, mi respiración comenzó a disminuir”, decía en declaraciones recogidas por 'CNN Edition'. Y añadía: “simplemente no quería desmayarme porque quería disfrutar cada momento”.

Giovanni, que tiene 21 años, a pesar de encontrarse en Alemania pudo coordinar la sorpresa con la ayuda del marido de Erika. Poco después decía que sintió mucha emoción y que intentó mantener la compostura, aunque reconoció que hubo lágrimas. Madre e hijo están muy unidos. Ella quiso ser policía desde que era pequeña, pero tuvo que abandonar la idea por un tiempo porque se quedó embarazada muy joven. Él, por su parte, se unió al ejército y con su marcha a Alemania ha estado alejado de su madre. Era la primera vez que estaban separados durante tanto tiempo.

Erika con su hijo a la derecha de la imagen ©Irving Police Department

Erika cuenta que su hijo “es la razón por la que respiro todos los días. Es la razón por la que me levanto todas las mañanas. Es mi mundo”. Y Giovanni tiene idea de continuar el camino de su madre y convertirse en el futuro en oficial de policía. Es su gran inspiración y de ella destacaba que “nunca ha dejado que algo le impida lograr lo que quiere. Y mientras me criaba, eso es algo que siempre me decía. Si quieres algo, trabaja para lograrlo y lograrás tu objetivo”.

Mientras llegue ese momento siempre recordarán la ceremonia celebrada hace unos días. “El otro momento que nunca olvidaré que es más significativo que este fue el día en que nació”, decía Erika. El propio departamento de policía, en su cuenta de Facebook, publicó un video con el emotivo encuentro junto a un mensaje en el que puede leerse que “todas las ceremonias de jura son especiales, pero de vez en cuando una tira del corazón un poco más que las demás”.