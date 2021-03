El extraño ‘pájaro fantasma’ que atemoriza a quien lo graba (y causa sensación en Internet)

Magdalena pasaba un día en el campo junto a sus hijos en los alrededores de Chilombo (Colombia) cuando vio el tronco de un árbol que le llamó la atención por tener una forma inusual. Al acercarse para verlo mejor, comprobaron que no era un tronco, sino un pájaro de ojos saltones y un raro pico que más bien parecía una boca. Sorprendidos por su aspecto, decidieron grabarlo, pero el animal se sintió amenazado y abrió su gigantesco pico… atemorizando a la mujer mientras los niños permanecen imapsibles.

El urutaú o ‘pájaro fantasma’ es un ave nocturna ©Wikimedia Commons/Alexandre Toda Faitarone

“¡Ay, mi madre!”, grita asustada de repente la mujer. “¡Ay, yo me voy!”, pero como quien está en una montaña rusa y grita despavorido, pero en el fondo le gustan las emociones fuertes, ella y sus hijos siguen grabando al ave. Eso sí, la audacia de esta familia no ha sido en vano porque el vídeo se ha hecho rápidamente viral porque no parece un ser natural. No en vano, a esta especie se la conoce popularmente como ‘pájaro fantasma’, precisamente por esos ojos saltones que parecen salirse de su cara y por ese enorme pico que, como dicen muchos usuarios de las redes sociales, recuerda a la boca de una rana.

“La primera vez que lo vi pensé que era un palo, pero se movió y me acerqué a él”, explica Magdalena en unas declaraciones que recoge Antena 3 TV. “Aunque abrió sus ojos saltones y su boca de forma amenazante seguí grabando con el móvil”, añade. La cuestión es que el ‘pájaro fantasma’ o urutaú (como en realidad se llama) es un ave nocturna, por lo que es muy poco frecuente verlo de día. Esta vez, sin embargo, el animal parecía estar tomando el sol plácidamente.

Leyendas en torno al ‘pájaro fantasma’

El del urutaú no es precisamente el canto común de los pájaros; emite un sonido espeluznante, similar a un grito humano, lo que unido a su peculiar aspecto, da lugar a infinidad de leyendas (la mayoría, un tanto lúgubres). Así, en Bolivia se cuenta que la hija de un brujo se enamoró de un muchacho de su aldea y que su padre lo mató para evitar que se casaran. La joven lo descubrió y le hizo saber que lo delataría, de modo que el brujo convirtió en ave a su propia hija. Los sollozos de este pájaro son tan lastimeros que se interpretan como un mal agüero y se dice que anticipa la hora de la muerte a quien lo escucha. Por suerte, en el vídeo que han subido Magdalena y sus hijos a las redes sociales a este ejemplar no le da por piar…