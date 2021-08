La original idea de unas nietas para que su abuela con demencia no se olvide de ellas

Los casos de demencia, una pérdida de las funciones cognitivas que suele aparecer a edades avanzadas, afecta sobre todo a la memoria, el pensamiento y las habilidades. Algo muy duro no solo para la persona que la sufre, sino también para los seres queridos. En la familia de Lara Amores saben de primera mano cómo es vivirlo. Compartido a través de su cuenta de Twitter, la joven publicó una original idea con la que ella y sus primas consiguen que su abuela con demencia se acuerde de ellas.

Se tratan de unas tarjetas en las cada de una de ellas corresponde a una de las nietas y donde se indica en qué trabajan y qué han estudiado, así como sus nombres y las fotos de la orla de la graduación.

Mi abuela tiene demencia y mis primas y yo le hemos hecho como unas tarjetas con nuestras fotos y a qué nos dedicamos. Le ha encantando porque cada vez que lo ve es como si lo viera por primera vez y le hace mucha ilu!! 🤍Lo comparto por si alguien le sirve de inspiración🤍 pic.twitter.com/oI3YraJ8hC — lara amores ☀️ (@laraloverss) March 12, 2021

"Mi abuela tiene demencia y mis primas y yo le hemos hecho como unas tarjetas con nuestras fotos y a qué nos dedicamos. Le ha encantando porque cada vez que lo ve es como si lo viera por primera vez y le hace mucha ilu", escribió la joven en un 'tuit'.

En estas tarjetas se puede ver con detalle algunas de las descripciones personalizadas como: “A Lara siempre le gustó jugar a inventarse programas de televisión y ahora trabaja inventándose programas de televisión” o “A Irene estudió derecho (como sus padre. ¡Y le ha gustado tanto que no puede parar de estudiar derecho!”

La publicación ha conmovido a las redes sociales y se ha hecho viral en cuestión de horas, ya cuenta con casi 90.000 ‘likes’ y cientos de comentarios aplaudiendo esta idea. Además, muchos de las personas que han reaccionado a la publicación, han compartido también sus experiencias personales:

“Hola Lara, por desgracia mi abuela también tuvo Alzheimer, en mi caso aunque no nos reconocía, yo me ponía un jersey que le gustaba mucho (como de terciopelo) y empezó como asociarlo a algo bueno aunque no me reconocía. La verdad que es una enfermedad muy difícil, ánimo!”, compartió otra internauta.

Una familia recrea un supermercado para su abuela

Hace unos meses se hizo viral la historia de Hendrika van Genderen, una abuela que sufre alzhéimer y demencia y que con el confinamiento por la pandemia, ha sobrellevado difícilmente el aislamiento. Por ello, su familia decidió recrear un supermercado en el salón de su casa para que pudiera seguir haciendo su rutina de ir a hacer la compra.

En un vídeo compartido en las redes, se ve cómo los miembros de la familia no han escatimado en detalles. Algunos de ellos hacían de vendedores y otros de clientes o de encargados, realizando las funciones correspondientes a los cargos. Incluso pusieron productos de la compra por las estanterías del salón e hicieron un ticket de la compra para la anciana después de que pagara por sus productos.