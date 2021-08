Un marine tailandés desafía la alta mar para rescatar a cuatro gatos que estaban atrapados en un barco en llamas

Un barco que navegaba en las aguas del mar de Andamán se incendió y comenzó a hundirse, a unos 13 kilómetros de la paradisíaca isla de Koh Adang, en Tailandia. Todos los tripulantes del barco se lanzaron al mar y fueron rescatados por un barco pesquero. Sin embargo, cuando un grupo de la marina tailandesa acudió al lugar de los hechos, tras recibir la llamada de socorro, para revisar el barco en busca de posibles derrames de petróleo, se llevaron una gran sorpresa: se encontraron a un grupo de cuatro gatos acurrucados en una viga de madera en la nave.

“Usé mi cámara para acercar el bote y vi a uno o dos gatos asomando la cabeza”, dijo el suboficial de primera clase Wichit Pukdeelon de la división de defensa aérea y costera de la marina.

Rápidamente, Thatsaphon Saii, de 23 años y uno de los marines, se enfundó en un chaleco salvavidas y agarrado a una cuerda de rescate.

“Inmediatamente me quité la camisa y me puse un chaleco salvavidas para poder saltar al mar. Las llamas estaban en la parte trasera del barco, pero estaba empezando a hundirse, así que supe que tenía que ser rápido”, declaró el joven marine que nadó hasta el bote desafiando las aguas turbulentas y fue evacuando uno a uno a los felinos en su espalda para llevarlos a un lugar seguro. Según recoge Reuters, los felinos no sufrieron heridas y están sanos.

Las imágenes de este heroico rescate se han hecho virales en las redes sociales después de que el cuerpo de la marina compartiera las imágenes en Facebook. Miles de internautas han dejado comentarios de agradecimiento y alabando la rápida intervención de los marines.

“Se habrían ahogado o muerto de sed” si se quedaban en el mar, justificó así a los medios uno de ellos. Ahora, los cuatro felinos encontraron un nuevo hogar y una familia, pues se mantienen con la tripulación de Pukdeelon en su embarcación. “Cada vida vale la pena. Nosotros los marines nos atrevemos a mantenerlas a salvo. Orgullosos de ayudar a unos gatos de un accidente de barco de pesca en medio del mar de Andamán”, escribió el suboficial en Facebook.