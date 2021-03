Se gasta 15.000 euros en nueve operaciones estéticas tras ser rechazado por su aspecto en una entrevista

Afrontar una entrevista de trabajo no es una tarea sencilla. Al trámite en sí, a veces, hay que añadir otros factores que complican más la situación, convirtiendo la experiencia en algo desagradable. Es lo que vivió Quyên, un joven vietnamita de 26 años que decidió cambiar su rostro después de uno de estos trámites.

Así lo explicaba en sus redes sociales: “Una vez tuve una entrevista durante la cual el jefe se rio de mí abiertamente”. Y no solo eso: fue rechazado por su aspecto físico. Quyên asegura que, durante mucho tiempo, tuvo muchos complejos por la forma de su rostro. Las constantes burlas le llevaron a tomar una decisión: cambiaría por completo su aspecto recurriendo a la cirugía plástica.

Nueve operaciones

En total, se ha sometido a nueve operaciones y varios procedimientos cosméticos en los que ha invertido casi 15.000 euros. Entre los tratamientos figura una cirugía de párpados para eliminar el famoso párpado doble asiático, implante y remodelación de labios, otro implante de mentón, una rinoplastia, un lifting de pómulos y carillas de porcelana para transformar su sonrisa. Y no se arrepiente de ninguna de estas intervenciones estéticas.

Quyên ha hecho pública su transformación a través de una serie de vídeos que ha ido publicando en su perfil de TikTok a lo largo del tiempo. En las diferentes grabaciones muestra a sus seguidores fotografías antiguas: viendo su antiguo aspecto es imposible reconocer al joven vietnamita. Tanto es así que hay quien no cree que sea la misma persona.

Maquillador y modelo

Sin embargo, el joven ignora las críticas y explica que, para él, este proceso era algo necesario ya que, más allá de las bromas, su apariencia física poco atractiva le estaba impidiendo encontrar trabajo. Quyên está orgulloso con los resultados. Sea una decisión acertada o no, la cuestión es que ha conseguido trabajo como maquillador en Saigón y, además, se ha convertido en modelo.

Razones por las que anima al resto a escoger el camino que les proporcione confianza en sí mismos y en su aspecto: “La primera vez que llegué a casa tras la cirugía mis padres no me reconocieron. Esperaba mucho de aquello y no pude contener las lágrimas. Lo importante es encontrar la belleza con la que te sientas más seguro. Cuanto te mires en el espejo, siéntete satisfecho”.