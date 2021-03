Una mujer, en shock al descubrir que su marido está casado con otra y está prometido con otras cinco

Mary Turner Thomson llevaba una vida aparentemente feliz junto a su marido, Will Jordan, y sus tres hijos, hasta que un día recibió una llamada que le rompió el corazón: era la otra esposa de su marido, con la que llevaba casado nada menos que 14 años y con quien tenía cinco hijos. “Mi mundo se hizo pedazos”, detalla Mary en el libro autobiográfico ‘El Psicópata’, que acaba de publicar. “No solo tenía ya al menos seis hijos cuando lo conocí, en el año 2000, sino que tanto su mujer como la niñera [de su otra familia] estaban embarazadas de él en ese momento”. En total, tenía dos esposas, cinco prometidas y 13 hijos.

El engaño no quedaba ahí porque había usado otra de sus mentiras, que era informático de la CIA, para una doble finalidad: por un lado, esa misteriosa profesión le servía de escudo perfecto para pasar largas temporadas fuera de casa y estar junto a su otra familia y, por otro lado, se apoyó en eso para estafar a Mary. El engaño que vino a continuación no podía ser más fantasioso, pero ella confiaba en Will.

Le dijo que había hombres muy peligrosos que le estaban chantajeando por pertenecer a la agencia de inteligencia americana y que le amenazaban con secuestrar a sus hijos si no pagaba una elevada cifra de dinero. “Suena descabellado, pero me dio pruebas, incluidos los cheques de pago”, relata. La cuestión es que la convenció para vender su casa para pagar a esos hombres. Además de quedarse con el dinero de la venta de la vivienda, Mary descubriría después que Jordan había falsificado su nombre en varias tarjetas de crédito y que acumulaba una deuda de 78.000 euros.

Mary Turner Thomson, el día de su boda con Will Jordan ©Captura de pantalla de 'This Morning', ITV

La primera de sus múltiples mentiras la soltó cuando se estaban conociendo; consciente de que Mary, que era madre soltera, buscaba una figura paterna para su hija, le dijo que tenía infertilidad tras haber padecido paperas de pequeño. Se casaron en 2002 y poco después ella quedó embarazada… Él le hizo creer que se había curado milagrosamente y tuvieron dos hijos en común.

Mary lo denunció y Turner fue encarcelado, pero tras cumplir una condena de dos años y medio de prisión, fue puesto en libertad en 2009. Poco tardó en volver a las andadas. Nada menos que nueve mujeres se pondrían en contacto con ella tras haber descubierto el engaño y haberse quedado en la ruina. Una de ellas, Mischele Lewis, una enfermera de 36 años, la llamó antes de hacerle saber a Will que sabía toda la verdad y juntas idearon un plan para atraparlo: Mischele colocó una cámara oculta y no dejó de grabar hasta que Jordan confesó que la había estafado. La policía lo detuvo y regresó a prisión.

Mary Turner Thomson ha relanzado su carrera como escritora tras el engaño de su marido, el golpe más duro de su vida ©Mary Turner Thomson

Aún así, al salir, en 2017, volvió a hacer lo mismo de siempre, de modo que Mary pensó que la mejor forma de evitar que otras mujeres cayeran en la trampa era dando a conocer su historia. Por eso escribió un libro, ‘The Bigamist’, que además le serviría para hacer despuntar su carrera como escritora. Mary Turner Thomson ha sacado fuerzas para resurgir cual ave fénix, tras haber “descubierto su capacidad de convertir la desgracia en oportunidad”, como ella misma dice en su página oficial. Acaba de publicar un nuevo libro, ‘El Psicópata’, en el que detalla más su experiencia personal, ayuda a otras personas explicando cómo logró ella salir adelante y, lo más importante: vuelve a sonreír.