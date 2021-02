La inesperada confesión de una ‘tiktoker’: así supo que su hermana era… ¡su madre!

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para proponer y realizar todo tipo de retos. Desafíos llevados a cabo por personajes famosos, ‘tiktokers’ y también por usuarios desconocidos… hasta que sus historias se vuelven virales. Ese es el caso de Karol Lu: la última petición de los usuarios consistía en confesar las mentiras más grandes de su vida y ella no quiso ser menos. Así fue cómo reaccionó cuando supo que su hermana mayor… ¡era su madre!

Karol explicó a sus casi 70.000 seguidores que cuando tenía 16 años averiguó que había estado viviendo en una mentira: su madre y su padre eran, en realidad, sus abuelos y su hermana mayor era su progenitora. Una traumática experiencia que quiso compartir con los usuarios de TikTok en un vídeo que ya ha llegado a más de tres millones de personas.

La protagonista nación en la Polonia de los años noventa, un momento en el que imperaba el conservadurismo ©GettyImages

Simplemente lo supo

Hasta ese momento, su vida había sido la de otros muchos niños y niñas. Sus padres trabajaban fuera de casa y los hermanos mayores cuidaban de los más pequeños. No obstante, ella siempre tuvo una relación espacial con una de ellos a pesar de que se llevaban 16 años. La ‘tiktoker’ explica que cuando estaba buscando la manera de ahorrar dinero para comprarse una cámara de fotos, su hermana le propuso trabajar para su novio.

Un tiempo después y en medio de la noche, recibió una llamada de aquel chico: “Sé algo que daría a tu vida un giro de 180 grados”. No dijo nada más, pero Karol lo supo: “En ese momento me di cuenta de que mi hermana mayor era, en realidad, mi madre y mi familia me había estado mintiendo durante 16 años. No dijo que era ella, simplemente lo sentí en mis entrañas”.

La ‘tiktoker’ no informó a su familia inmediatamente, les dio tiempo para que le contasen la verdad ©GettyImages

La explicación

¿Por qué aquel secretismo? En vídeos posteriores la protagonista de esta historia explica que nació en Polonia en los años 90, un momento en el que su país natal era muy conservador y religioso. Cuando sus abuelos supieron que su hija estaba embarazada lo ocultaron para protegerla, pero 16 años después la verdad salió a la luz.

Karol explica que no pidió explicaciones a su madre y a sus abuelos de forma inmediata: quiso darles tiempo por si tenían previsto informarla en algún momento. Sin embargo, el tiempo pasaba y el secreto permanecía... hasta que un día Lu habló con su progenitora para explicarle que conocía su verdadera historia. A pesar de lo delicado del tema para la familia, la ‘tiktoker’ asegura que no ha repercutido de manera negativa en su relación ni en sus vidas.