La ingeniosa técnica con la que una niña bloquea su acceso a las clases online y se las salta... ¡durante 3 semanas!

Las clases online son ya algo más que conocido para estudiantes de todas las edades de gran parte del mundo. Es uno de los cambios sociales más extendidos que ha traído la pandemia. Y, como no, esta nueva vía de aprendizaje ha despertado la picaresca entre no pocos alumnos, pero el caso de una niña de Estados Unidos ha llamado poderosamente la atención en las redes sociales. ¿El motivo? Que solo tiene 8 años y ha logrado mantener engañados a sus padres, sus profesores y a técnicos informáticos durante nada menos que tres semanas. La pequeña bloqueó su cuenta de Zoom para no tener que asistir a clase y la jugada le salió mucho mejor de lo que ella misma pensaba.

Ha sido el tío de la niña, Mike Piccolo, quien ha dado a conocer la historia a través de su perfil de Twitter y, rápidamente, se ha hecho viral. Explica que un día, de repente y de manera misteriosa, dejó de funcionar su cuenta de Zoom. La madre de la perspicaz alumna intentó solucionar el problema, pero, cuando introducía la contraseña, el programa se cerraba. Se lo comunicaron a la profesora, que también probó a arreglarlo y también sin éxito.

Después llamaron al profesor de informática del colegio e incluso al servicio técnico de Zoom. Nadie supo dar con la solución al problema. “¿Habrán hackeado la cuenta?”, llegó a plantear la madre, que se vio obligada a ejercer de maestra improvisada. Así estuvieron durante tres semanas, hasta que un día madre e hija fueron a casa de una amiga de la primera para probar si desde allí podían acceder a las clases online y… ¡eureka! La amiga dio con el quid de la cuestión.

La madre de la niña tuvo que ejercer de profesora durante las tres semanas que duró el engaño ©GettyImages

En esta ubicación parecía que el problema había desaparecido y volvió a funcionar Zoom. La niña se quedó sola con la amiga de su madre y, cuando esta se dio la vuelta, cerró la sesión. Al ver que se había dado cuenta, le dijo que estaba teniendo problemas de conexión y que cerró para volver a abrir. Tenía sentido, pero hizo sospechar, de modo que la mujer se fue a otra habitación desde la que podía observar a la estudiante sin que esta lo supiera y ¡la pilló in fraganti! Vio como introducía una contraseña errónea durante más de 20 intentos con el objetivo de que se bloqueara la cuenta. Una idea sencilla tan simple como ingeniosa.

“Lo que mi sobrina había descubierto es que cuando inicias sesión con una contraseña incorrecta, Zoom bloqueará tu cuenta durante un período de tiempo determinado y que cuantas más veces lo hagas, más largo será el tiempo de espera para volver a la plataforma”, detalla Piccolo. “También se dio cuenta de que el error que se presenta a un usuario cuando está bloqueado es ‘Contraseña incorrecta’ y no ‘Su cuenta ha sido bloqueada’”.



La alumna (a todas luces desmotivada, aunque ese es otro debate) logró engañar no solo a sus padres y a su profesora, sino a un experto informático e incluso al equipo de Zoom. “Es una leyenda”, han llegado a decir sobre ella en las redes sociales. “Mi sobrina de 8 años ha estado tres semanas seguidas engañando a ocho adultos. ¿Es malo que me sienta orgulloso de ella con esta historia?”, se pregunta Mike, sorprendido.