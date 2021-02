La emotiva imagen del reencuentro de una abuela y su nieto después de un año sin verse

La pandemia ha hecho que no podamos abrazar ni besar a nuestros seres queridos como antaño hacíamos. Las medidas de restricción y la distancia social se han impuesto durante casi un año, aún a día de hoy, son muchos otros los que no han podido ver a sus seres seguidos, ni aún guardando las distancias y atendiendo a la responsabilidad. Álvaro Carrillo, un joven malagueño, ha conmovido a las redes sociales después de compartir una imagen en la que él aparece sentado en el suelo a unos metros de distancia de su abuela, quien está sentada en una silla en la entrada de la puerta de su casa.

“Hacía casi 1 año que no veía a mi abuela. Hoy me ha escrito muy triste, media hora después la he llamado, le he dicho que abriera la puerta y me he sentado a 5 metros de ella. He visto sus ojos de alegría y me he puesto mu feliz”, escribió en un mensaje que ha recibido más de 45.000 ‘likes’ y miles de comentarios.

Hacía casi 1 año que no veía a mi abuela



Hoy me ha escrito muy triste, media hora después la he llamado, le he dicho que abriera la puerta y me he sentado a 5 metros de ella



He visto sus ojos de alegría y me he puesto mu feliz :) pic.twitter.com/Dbbl1kvhBq — Álvaro Carrillo (@alvarocarr99) February 16, 2021

Se vieron por última vez hace un año, a mediados de febrero, ya que su abuela se había confinado ya al principio con los primeros de contagios en nuestro país. Y desde la llegada del confinamiento, joven y anciana han estado hablando casi todos los días a través de videollamadas o el teléfono.

La segunda ola de la pandemia, provocó que la familia tomara precauciones y decidiera no reunirse por Navidad con ella para evitar corre riesgos. Hasta que este pasado miércoles lo llamó muy triste, así que Álvaro decidió presentarse en su casa y sorprenderla, pero eso sí cumpliendo las medidas de seguridad y sin tocarse.

Su abuela se emoción y no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. El momento fue inmortalizado por el propio joven y ha emocionado a miles de personas por el poderoso significado que tiene. Ya que muchas familias están viviendo circunstancias similares.

Otros emotivos reencuentros

La pandemia también deja otras historias de emotivos encuentros. Desde niños que se reencuentran con sus compañeros de clases hasta un matrimonio de ancianos que llevan casados más de 52 años. Es el caso de Joseph y Eve que, tras siete meses alejados, protagonizaron un emocionante reencuentro. Él tuvo que ser trasladado al hospital para someterse a una operación y duranta la recuperación tuvo que estar aislado. Por ello, a su mujer no se le permitió estar cerca de su marido. Pero después de recibir el alta médica Joseph, el personal sanitario del hospital que le atendió decidió darle una sorpresa al matrimonio. En un vídeo compartido, se ve el bonito encuentro que tuvieron: “Te quiero y te he extrañado mucho. No pensé que volvería a estar aquí”, dijo ella mientras se fundían en un abrazo.