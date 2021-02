Una abuela le crea un perfil a su nieto en una aplicación de citas y arrasa por su sinceridad: ‘Es vago y desordenado’

Encontrar el amor nunca ha sido tarea fácil, y menos aún en los tiempos que corren por la pandemia del coronavirus. Por ello, la tecnología se postula hoy en día como una gran ayuda a la hora de recibir alguna de las flechas de Cupido a través de las aplicaciones de citas. Trina Lazarus es una abuela de Essex, Reino Unido, que cansada de la larga soltería de su nieto, ha decidido sacarle partido a estas plataformas y crearle por su cuenta un perfil de Tinder para que este encuentre por fin pareja.

Según cuentan al diario ‘The Sun’, Scott Lefever, de 28 años, no tenía ni idea de lo que había tramado su abuela, y lo que fue aún más sorprendente fue la sinceridad y honestidad con la que ella lo describió en el perfil de la aplicación de citas. “Hola, soy Trina, la abuela de Scott y creo que necesita mi ayuda“, comienza en su descripción.

El joven ya ha recibido más de 20 coincidencias en la aplicación ©GettyImages

Trina no se dejó ningún detalle sobre su nieto y especificó que buscaba pareja para él, que no tenía hijos y que era “un nieto adorable”, aunque lo mejor fue cuando empezó a sacarle las “vergüenzas”: “Tiene 28 años, no tiene hijos, es un nieto adorable, muy desordenado; necesita una novia que sepa cocinar, a no ser que te apetezcan tostadas con alubias. Es muy trabajador y es fantástico preparando té, le encanta el cine y la televisión. Es un poco vago y no le van mucho los deportes, pero le encanta dar paseos. Su plato favorito es la comida china para llevar y, bueno, eso es todo. Si quieres saber más, desliza a la derecha”, concluye el perfil.

Cuando Scott terminó de leer esta descripción sobre su persona, se enfadó, pero después le encontró el lado divertido y cree que su abuela solo tenía buenas intenciones. Además, parece ser que esta estrategia de casamentera está dado sus frutos, pues ya ha conseguido 26 ‘matches’ (coincidencias), aunque no hay nada fijo y por el momento solo envía algunos mensajes para ver “qué pasa”.

Trina confirma sin tapujos que suele ser un poco dura, pero justifica su honestidad a la hora de describirlo, asegurando que “si a una chica no le gusta eso”, no es problema suyo.

PADRE ACOMPAÑA A SU HIJA EN CITA

Este tipo de aplicaciones de citas reúne muchas historias y anécdotas. Hace poco se volvió a hacer viral la de un padre que acompañó a su hija a una cita a ciegas con un chico al que conoció por Tinder. El primogénito, de origen mexicano, decidió acudir junto a su hija al encuentro para asegurarse y comprobar que todo estaba bien y que no había ningún problema con la cita.

A través de una publicación de Facebook de la página “El Bolígrafo Político”, se compartió dos imágenes que hablan por si solas. En la primera, la usuaria “annertega”, que responde al nombre la joven, comparte orgullosa un ‘selfie’ en el que se la ve sentada en una cafetería y una mesa atrás está su padre, quien sonríe mientras disfruta de una bebida.