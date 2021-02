La angustia de la ‘influencer’ Paloma Blanc ante el positivo en COVID de sus nueve hijos

Paloma Blanc tiene nueve hijos y todos han pasado el COVID al mismo tiempo. También ella y su marido se contagiaron. Dieron positivo el 6 de febrero y, desde entonces, esta madre de familia numerosa ha vivido con gran angustia la situación, sin poder quitarse de la mente la probabilidad de que se dé un importante empeoramiento de la enfermedad entre los días sexto y octavo. “Como madre, no se lo deseo a nadie”, comenta en el programa ‘Cuatro al día’. “Nos queda la tranquilidad de saber que esto no ha venido por una imprudencia, sino de asumir que en estos momentos el día a día tiene su riesgo”, explicaba en sus redes sociales cuando daba a conocer la noticia a sus seguidores.

Muy conocida en las redes sociales por mostrar en ellas su día a día con nueve hijos, Paloma confiesa que no sabe cómo se han contagiado, puesto que llevaban desde Navidades autoconfinados, sin ver al resto de la familia y sin dejar a los niños que quedasen con sus amigos. Aun así el coronavirus entró en su casa. “El momento en el que vas viendo salir los positivos de tus hijos es.... en fin, mucho peso para una espalda”, contaba en Instagram, donde cuenta con casi 140.000 seguidores. “Me pasé el día intentando encajar la noticia”.

Toda la familia dio positivo en coronavirus y Paloma relata que lo vivió con gran angustia ©7paresdekatiuskas

De los once miembros de esta familia, solo uno ha sido asintomático -su séptima hija- y, además, no se ha cumplido la previsión de que a menor edad, mejor se sobrelleva el coronavirus, ya que la más pequeña de la casa, que tiene poco menos de año y medio, ha sido una de las que peor lo ha pasado. Todos los niños (a excepción de la séptima) han tenido fuertes dolores de cabeza, mucha congestión un enorme cansancio. “Además, en días alternos”, relataba en televisión. “Como madre, que ido sufriendo por cada uno de ellos, cuando me relajaba con uno, al día siguiente empezaba otro”. A eso se sumaba que tanto Paloma como su marido también se encontraban mal, con muchísimo cansancio, náuseas y también con intensos dolores de cabeza y musculares. “Es la primera vez que estamos los once enfermos a la vez”.

Por suerte, ya ha pasado lo peor. Ya han dejado atrás esa temida barrera del sexto a octavo día y los síntomas ya han remitido en todos ellos. “Yo ya empiezo a dejar de tener pesadillas”. También se siente afortunada por el cariño recibido de familiares y amigos. “Ayer en la puerta fueron apareciendo misteriosamente merienda, cena, regalos y medicinas”, decía en su perfil de Instagram. “No sé si estoy floja pero me pasé el día llorando”.

Cuando la familia atravesó la barrera del octavo día, Paloma dejó de tener pesadillas ©7paresdekatiuskas

A la buena noticia de haber superado todos juntos el coronavirus, se suma que su padre ya ha recibido la vacuna en el centro de día al que asiste. “Gracias a todas las personas que estáis haciendo posible que pronto puedan volver los abrazos”, comentaba junto a la imagen en la que se ve cómo inyectaban la dosis al hombre. “Han hecho que hoy sea el primer día de una nueva época”.