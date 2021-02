Un volcán helado en Kazajistán, el nuevo fenómeno con el que todos se quieren fotografiar

A pesar de las restricciones de movilidad imperantes, Kazajistán se ha convertido en uno de los destinos turísticos del momento. Al menos a nivel local. Las condiciones meteorológicas de este país asiático han dado lugar a un curioso fenómeno: un volcán de hielo que mide catorce metros de alto y que se ha convertido en el objetivo de las cámaras de influencers y kazajos.

Esta torre helada que tiene forma de cono hueco ha surgido, literalmente, en la región de Almatý. Concretamente, está situada entre las aldeas de Kegen y Shyrganak: se trata de un área marcada por las enormes llanuras y por las bajas temperaturas en los meses más fríos del año. Esto provoca que la zona esté cubierta por una gruesa capa de hielo y nieve durante varios meses.

Bajo ese helado manto se multiplican los manantiales que no esperan a la primavera para asomarse a la superficie. En este caso concreto el agua brota de una fuente termal y se esparce por la atmósfera congelándose cuando vuelve a caer a la superficie. Con el paso del tiempo se forma esta impactante torre y aunque algunos científicos la denominan volcán de hielo por su forma, no tiene nada que ver con estas estructuras geológicas.

También en Estados Unidos

Lo más curioso es que esta fuente natural de agua sigue rociando líquido a su alrededor dando lugar a una pista de hielo natural. Un fenómeno que, en los últimos años, se ha producido cuando se aproxima Nochevieja convirtiéndose en un destino para muchos turistas locales. En verano, sin embargo, provoca una floración de vegetación que se extiende a lo largo de decenas de metros a su alrededor.

En ambos momentos del año, el espectáculo atrae a locales e influencers que no pueden resistirse a inmortalizar en sus redes sociales este cono helado. Lo cierto es que no se trata de una formación exclusiva de Kazajistán: también es posible verlos, con frecuencia, en los Grandes Lagos (como el Erie y el Ontario) de Estados Unidos. Allí, no obstante, las torres se forman porque el agua empuja bajo el hielo.