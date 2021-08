Conmoción en las redes por la muerte Dazhariaa, una popular tiktoker de 18 años

La muerte de la estrella de Tik TokDazhariaa Quint Noyes con tan solo 18 años ha causado gran conmoción a sus casi dos millones de seguidores. Pocas horas antes del terrible suceso, este lunes, subió un vídeo en la red social donde tanto éxito tenía que ahora resulta revelador, aunque nadie pudiera imaginar la intención que escondía: “Ok, sé que estoy molestando a todos, esta es mi última publicación”. El padre de Dazhariaa, Raheem Alla, que aparecía junto a ella en varios de sus vídeos, es quien ha confirmado la noticia. El hombre ha subido en los perfiles de redes sociales de ambos un clip con varias imágenes de su hija, acompañado de un emotivo mensaje: “Descansa en el cielo mi pequeña Jelly Bean”.

Raheem Alla y su mujer han proporcionado más detalles de esta trágica noticia en a través de una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para sus servicios funerarios. En este espacio, el progenitor lamenta con enorme pesar que la joven no les haya expresado nada: “Mi hija Dazhariaa nos ha dejado temprano y ha sido llamada a volar con los ángeles. Ella era mi pequeña, mi mejor amiga y no estaba preparado de ninguna manera para enterrar a mi hija”, confiesa. “Estaba tan feliz y se emocionaba tanto al verme cuando regresaba a casa, después de estar de viaje... Ojalá me hubiera hablado de su estrés y sus pensamientos suicidas. Solo quiero abrazarte de nuevo, mi Jelly Bean. Ahora llego a casa y ya no estarás esperándome. Tengo que dejarte volar con los ángeles”.

Dazhariaa ganó gran popularidad en las redes sociales gracias a sus consejos de belleza y maquillaje ©Dazhariaa Quint Noyes

La madre de la joven también ha recurrido a las redes sociales para lamentar su terrible pérdida: “Estoy tan desconsolada que realmente no puedo creer que te hayas ido. Ojalá estuvieras esperando a que dijeras que sí, que es una broma, pero no lo es”, decía la madre en referencia a los retos virales que Dazhariaa solía llevar a cabo en YouTube, donde también cosechaba gran éxito.

La popularidad de Dazhariaa

La joven empezó a ganar cada vez más popularidad en TikTok y en Youtube gracias a su talento en el maquillaje y a los consejos de belleza que compartía en varios de sus videos. Fue justamente en su último de ellos en el que, además de advertir que no publicaría ninguno más, hizo referencia a su físico, un mensaje que sus seguidores analizan ahora con minuciosidad: “Soy fea en la vida real. No dejéis que el maquillaje os engañe”. Tanto sus fans como sus seres queridos lamentan que nadie advirtiera la difícil situación por la que estaba atravesando y que le ha llevado a tomar esta fatídica decisión.