Una empresa obligada a indemnizar a uno de sus empleados por una lesión que sufrió de esta inusual forma

Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo in itinere, el factor cronológico se considera fundamental. El incidente debe producirse dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto para ir hasta el lugar donde se ejercen las funciones laborales. ¿Qué pasa cuando tiene lugar antes de comenzar el desplazamiento? Todo dependerá de la justicia, pero opciones hay y esta historia lo demuestra ya que un hombre ha sido indemnizado por una lesión sufrida la recoger las llaves de su coche.

Antes de contar la historia de Robert Thelan es necesario aclarar qué es un accidente in itinere: se trata del incidente que puede sufrir un empleado al ir o al volver del lugar de trabajo. Para ello debe cumplir cuatro requisitos: el domicilio tiene que ser el habitual, el medio de transporte será el idóneo, el trayecto ha de ser el normal y el tiempo el que invierte cada día.

La lesión

Con este punto claro, vamos con el caso de este coordinador de obras en la empresa SA Power Networks, localizada al sur de Australia. Robert estaba de guardia en su casa cuando le llamaron para que acudiese a su compañía puesto que había que arreglar un problema eléctrico. Y cuando se iba a subir a su camioneta, una Ford Ranger de la empresa, las llaves se le cayeron en la acera. Hizo lo lógico: agacharse para recogerlas, pero en ese momento su espalda dijo “basta”.

La lesión se agravó puesto que el trabajador estuvo incapacitado para trabajar durante un tiempo ©GettyImages

A pesar del dolor, condujo hasta el depósito de Port Pirie y allí informó a su empresa de la lesión que acababa de sufrir. Fue trasladado al hospital, pero la historia no acabó ahí porque el incidente lo dejó incapacitado para trabajar durante un tiempo… con todos los gastos médicos que aquello implicaba.

Las dos partes

La empresa no quiso hacerse cargo de ellos y Robert Thelan llevó el caso a la justicia. Los abogados de SA Power Networks argumentaron que el problema que había sufrido en la espalda “no surgió del empleo y éste no fue una causa importante que contribuyese a la lesión. Él estaba simplemente realizando una actividad preparatoria para asumir las obligaciones laborales”.

Hace dos años la justicia no le dio la razón, pero ahora un juez se ha pronunciado a su favor ©GettyImages

El empleado, por su parte, alegó que tenía derecho a una indemnización porque en su contrato laboral se estipulaba que le empezaban a pagar en el momento en el que iniciaba su viaje de trabajo para el que debía usar el vehículo de la empresa ya que era la forma que tenía de desplazarse la sede.

La justicia

Hace un par de años, un juez desestimó la petición de Robert Thelan porque, desde su punto de vista, no existía una conexión sustancial entre el empleo y el accidente. Sin embargo, no se dio por vencido y siguió con su particular batalla. A principios de 2021, el juez Crawley del Tribunal Laboral de Australia del Sur se pronunció a favor del demandante: “Creo que no es un requisito previo para la indemnización que haya una conexión real entre el accidente y el empleo”. Por lo tanto, SA Power Networks tendrá que indemnizar a su empleado por haberse lesionado la espalda cuando recogió del suelo las llaves de su coche.