Una fan de los Beatles se hace una foto en la calle y descubre después… ¡que sale Paul McCartney!

Hay quien lo llama destino, otros que hablan de alineación de los astros para que algo suceda y algunos piensan incluso en milagros... La cuestión es que las casualidades existen y si no que se lo digan a Mae Archie, una joven norteamericana que viajó a la ciudad de Nueva York para visitar una exposición sobre su grupo de música favorito, The Beatles. La sorpresa fue no solo que pudo visitar la exposición que tantas ganas tenía de ver, sino también el poder ver a uno de los músicos del grupo británico en persona.

Mae estaba posando en uno de los pasos de peatones de la emblemática Gran Manzana de Nueva York mientras su madre le hacía unafoto para sus seguidores. Al tiempo que Mae miraba a la cámara, una persona pasaba tranquilamente por su lado, siendo casi imperceptible por la joven hasta que el transeúnte se giró y ella se le quedó mirando intentando averiguar por qué le resultaba tan familiar. ¡Era Paul McCartney!

Cuando el músico se percató de que la joven le había reconocido, sonrió y le guiñó un ojo, para después irse tranquilamente en dirección contraria a la de la tiktoker. “Quería tomar una bonita foto, así que la hice en el cruce, pero estaba frente a mi madre y no vi a Paul hasta que me di la vuelta. Hice contacto visual con él y nos quedamos allí durante unos segundos y él se dio cuenta de que yo estaba tratando de averiguar por qué me resultaba tan familiar. Después me guiñó un ojo porque supo que le había reconocido y luego se fue”, explica Mae en el video.

Sin embargo, no fue hasta su regreso a casa cuando, tras revisar todas su fotografías para publicarlas en sus redes sociales, se percató que en una de ellas salía el músico de frente cruzando por el paso de peatones a escasos metro de ella.

Fue tal su ilusión que no tardó en publicar su reacción en un video y colgarlo en su cuenta de Tik Tok. El video se ha hecho tan viral que llega a casi 100 mil visualizaciones. Sin embargo, también se mostró muy apenada por no haberse dado cuenta antes, ya que es una gran admiradora del británico.