Final feliz para Brutus, el perro que huyó asustado tras la explosión de gas en la madrileña calle Toledo

Ha pasado cuatro días asustado y vagando sin rumbo por las calles de Madrid, sin embargo, Brutus, el perro que salió huyendo despavorido tras la explosión de un edificio de la madrileña calle Toledo, que se cobró la vida de cuatro personas, ya está en casa, según ha confirmado la asociación Nueva Vida Adopciones.

Hola hace ya 3 días de la la explosión de Pta de Toledo, Brutus sigue desaparecido y aprobecho para agradecer el apoyo... Posted by Laura Fernandez Marbán on Saturday, January 23, 2021



El animal, que debido al espantoso estruendo huyó despavorido de la zona del suceso, llegando incluso a arrancar la correa de la mano de su dueña, fue encontrado en un descampado de Delicias, aun bastante asustado y con algunas pequeñas heridas en las almohadillas tras tanto caminar.

Laura Fernández Marbán, que así es como se llama la propietaria de Brutus, decidió pedir ayuda en las redes sociales para intentar localizar a la mascota y la respuesta de la gente no se hizo esperar, pues fueron muchos los que decidieron hacerse eco de la noticia, compartiendo la foto del perro, e incluso saliéndole a buscar.

Momento en el que BRUTUS por fin se reencuentra con su familia 🙏🙏🙏🙏 Gracias a tod@s por difundir 🥰🐾🐾🙏⭐️ pic.twitter.com/8ojYcP5pRa — AYUDA ANIMAL CHICO (@beadifusiones) January 24, 2021

Ahora y una vez Brutus ya está de nuevo en su hogar, Laura no ha dudado en agradecer todas las muestras de apoyo y cariño recibidas tras poder abrazar de nuevo a su mejor amigo, quien no podía dejar de mover la cola y saltar tras reencontrase con los suyos, tal y como se muestra en el vídeo del reencuentro. “No tengo palabras ¿Cómo has sobrevivido? Qué valiente” fue lo primero que le dijo Laura a su perro, después de dudar de que pudiera encontrarlo con vida tras tantos días sin saber nada de su paradero.