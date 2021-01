Una mujer descubre que un joven recorre 11 kilómetros al día para ir a trabajar y… ¡le regala un coche!

Esta es una historia de superación y bondad. Está protagonizada por un estudiante y una mujer que conoció de cerca su situación y no pudo quedarse de brazos cruzados. Cuando la vida de Jayden se cruzó con la de Lavonda no se imaginaba cómo iba a cambiar todo. Acaba de conocer a la mujer que le regalaría un coche para hacerle las cosas más fáciles.

Como otros tantos estudiantes, Jayden Sutton, de 18 años, compaginaba las clases con un empleo que había encontrado. Hasta aquí ninguna novedad, salvo porque este joven tenía que caminar once kilómetros cada día para llegar hasta su puesto de trabajo. Y, después, volver a su hogar: un trayecto que le costaba hacer entre seis y ocho horas. Llegaba a su casa a medianoche.

Ahorrar para comprar un coche nuevo

Jayden se había buscado este empleo para ahorrar la cantidad suficiente de dinero que le permitiera comprarse un vehículo para poder moverse de un lugar a otro. Por eso compaginaba su vida estudiantil con la laboral y, además, medía todos sus gastos. Un día lluvioso del pasado mes de diciembre caminaba bajo la lluvia cuando se cruzó con Lavonda Wright.

Esta bondadosa una mujer de Georgia circulaba en coche, se paró y se ofreció a llevarle hasta su lugar de trabajo: en el camino Jayden le contó su historia. Hizo un ejercicio de empatía con la situación del estudiante y se propuso cambiarla haciéndole una promesa: “La próxima vez que me veas será con un coche”.

Lavonda puso en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir el dinero necesario y comprar un coche a Jayden ©GettyImages

Una campaña en GoFundMe

Lavonda puso en marcha la maquinaria para cumplir con sus palabras. Creó una campaña en GoFundMe y compartió la historia en su perfil poniendo un reto para todo aquel que quisiera participar: conseguir 3.300 euros para comprar el vehículo de Jayden. En un solo mes sobrepasó esa cantidad y consiguió 5.700, de los cuales 825 corrieron de su cuenta. Con la ayuda de su marido eligieron un modelo y el concesionario donde lo compraron se unió a la causa.

Jayden se llevó una sorpresa mayúscula, tal y como cuenta la propia Lavonda en sus redes sociales. Entre lágrimas, lo único que pudo hacer fue agradecerle su gesto: “Solo quiero darte las gracias. Un millón de veces. No sabes cuánto”. La madre del chico no se quedó atrás y envía mensajes a Wright casi a diario: “Casi todos los días me manda un mensaje de gratitud. Yo solo quería tener un gesto de bondad sin esperar nada a cambio”.