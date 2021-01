Los Redford o cómo sobrevivir al confinamiento en una familia formada por 22 miembros

El coronavirus nos ha puesto a pruebo en todos los sentidos. En 2020, la pandemia nos enseñó que estar encerrado en casa no es sencillo y mucho menos cuando se trata de una familia numerosa: convivir bajo el mismo techo se convierte en un perfecto ejercicio de organización que muchas veces no sale como esperamos. Los Redford tienen experiencia en ello: esta familia de 22 miembros ya va por su tercer confinamiento.

Sue y Noel lideran la familia más grande de Reino Unido, un país que vive su tercer encierro para hacer frente a los estragos causados por el COVID-19. El pasado mes de marzo, cuando todo se paralizó, compartieron una imagen en la que mostraban a sus hijos perfectamente coordinados: esta vez las cosas no parecen estar tan afinadas como entonces.

El primer retoño llegó cuando Sue tenía 14 años y Noel 18, mientras que la última de sus hijos, Heidi, nació en abril de 2020; el paso del tiempo, además, les ha regalado seis nietos. Esta familia no se ha resistido a relatar en las redes sociales cómo ha sido su día a día cada vez que las autoridades de Reino Unido han decretado un confinamiento estricto.

Primer reto: clases virtuales

No todos están en edad escolar; es más, los mayores (Chris y Sophie) ya no viven en casa de sus padres desde hace algún tiempo. No obstante nueve de ellos (James, Ellie, Aimee, Josh, Max, Tillie, Oscar, Casper y Hallie) sí están en edad escolar y deben responder ante sus obligaciones… y ahí empiezan los primeros problemas.

Sue y Noel tienen que lidiar con un grupo de niños y niñas en el que las dificultades se multiplican debido a las clases virtuales: ordenadores que no funcionan, diferentes horarios, falta de planificación… y la enorme labor que supone convertirse en improvisados maestros para que entiendan y hagan todas sus tareas. A esto hay que añadir que los más pequeños no tenían tareas, así que esta familia se puso en contacto con el colegio para que les prestasen algunos libros.