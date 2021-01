Más allá de los muñecos de nieve: Filomena da rienda suelta a la creatividad y las esculturas llenan las calles

Los artistas salen a la calle

Hubo espacio también para esculturas que no estaban relacionadas con rostros tan populares como el pequeño dragón que hizo Maikel León. Este artista y tatuador venezolano cogió un trozo de tabla, dos palas de plástico y, junto a su familia, dio forma al citado ser mitológico. Así lo contaba en sus redes sociales: “A lo largo de mi vida he disfrutado de muchos tipos de expresión artística y he realizado escultura en varios materiales, pero debo reconocer que esta experiencia con la nieve me ha encantado”.