Cuándo creías que habías visto todo sobre la nieve... llega este perro y te deja con la boca abierta

El paso de Filomena por nuestro país nos ha dejado escenas surrealistas. Después de ver un sinfín de esquiadores por las calles de Madrid, “dinosaurios” abriéndose paso por la nieve, a Pikachu dando un paseo, muñecos y bolas de nieve de todas las formas y tamaños… ahora las redes sociales nos han regalado un vídeo que estamos seguros que te arrancará una sonrisa. Y es que la nieve no solo ha hecho las delicias de muchos niños y no tan niños, sino también ha hecho disfrutar a las mascotas. Es el caso de este perro que viendo la tremenda nevada caída en la capital no ha podido resistirse a disfrutar de ella.

Armado con un trineo que él mismo maneja con verdadera destreza con su boca, esta mascota se desliza, una y otra vez, por una ladera, demostrando que esto de sacar el lado más divertido a la borrasca no es solo cosa de humanos.

”¿Crees que lo has visto todo?”, ha preguntado el tuitero que ha hecho público el vídeo que en tan solo unas horas ha sido compartido casi 30.000 veces y acumula ya más de 135.000 me gusta.

Ahora, y tras vivir la que ya ha sido catalogada como la nevada del siglo, la ciudad está intentando recuperar de nuevo la normalidad, teniendo en cuenta que tras el paso de Filomena una ola de frío amenaza con dejar congelada la península. De momento, y tal y como ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) más de una treintena de provincias podrían llegar a los -15ºC. Según las previsiones este temporal podría extenderse, como mínimo, hasta el próximo jueves. Además, la combinación de esta bajada extrema de las temperaturas con la nieve caída provocará que ésta no se deshaga y que se transforme en hielo manteniéndose en el tiempo al menos hasta comienzos de la próxima semana.