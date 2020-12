Así se enfrenta al mundo digital una familia que no tiene huellas dactilares

Apu vive con su familia en una localidad situada al norte de Rajshahi (una ciudad metropolitana de Bangladesh) donde el día a día no es fácil para él: sufre una extraña mutación genética que le ha privado de tener huellas dactilares en un momento en el que se necesitan para llevar a cabo multitud de acciones. Así se enfrentan a un mundo cada vez más digital.

Esta rara enfermedad sólo afecta a los hombres de su familia y a nivel global sólo ha sido diagnosticada a un pequeño grupo de personas: se llama adermatoglifia. Fue Peter Itin, un dermatólogo suizo, el encargado de investigarla a fondo cuando a su consulta llegó una mujer que había tenido problemas para acceder a Estados Unidos: su cara era la de la fotografía de su pasaporte, pero no pudieron registrar sus huellas dactilares porque no tenía.

En todo el mundo sólo se han detectado unos pocos casos de adermatoglifia, que está provocada por el gen SMARCAD1 ©GettyImages

El gen SMARCAD1

Tal y como informa la BBC, Peter y su equipo descubrieron que la mutación también afectaba a ocho miembros de su familia, que tenían las yemas de los dedos planas y un reducido número de glándulas sudoríparas en las manos. El culpable de ello es el gen SMARCAD1 sobre el que apenas había información y que no parecía causar más efectos que el de borrar las huellas dactilares.

Un hándicap si tenemos en cuenta que, hoy en día, es el dato biométrico más recopilado del mundo porque se usa para casi todo: pagar, desbloquear dispositivos, identificarse… Cuando Bangladesh introdujo una Tarjeta de Identidad Nacional para los adultos que requería la huella del pulgar, Apu y su padre recibieron una en la que ponía “sin huella digital”. Después de presentar un certificado médico, el gobierno les ha proporcionado una utilizando otros datos un escaneo de retina y el reconocimiento facial.

Esta mutación se ha convertido en un problema diario porque las huellas ahora se emplean para casi todo ©GettyImages

El carnet de conducir

No es el único problema al que se enfrentan. Desde hace diez años, las huellas son obligatorias en el pasaporte: el padre de Apu consiguió uno mostrando un documento médico, pero no lo ha usado por si surgen problemas en el aeropuerto. Lo mismo sucede con el carnet de conducir: es obligatorio proporcionar este dato biométrico. El hombre, que trabaja como agricultor, necesita moverse en moto y lo hace casi sin carnet: pagó las tasas, hizo las pruebas, las aprobó… y no le dieron la licencia física debido a la mutación de sus dedos.

Desde 2016 para comprar una tarjeta SIM para el teléfono es imperativo comparar la huella digital con la base nacional de datos: ¿cómo lo hace Apu y los demás hombres de su familia? Utilizando el nombre de su madre.