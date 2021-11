Fallece Josi Maria, la ‘influencer’ que compartió su batalla contra la anorexia

Una insuficiencia cardiaca



A pesar de su predisposición a superar la anorexia, los problemas de salud derivados de esta enfermedad desencadenaron el trágico final de Josi Maria. La ‘influencer’, que días antes de perder la vida había asegurado que no quería formar parte del porcentaje de personas que mueren de anorexia, sufrió una insuficiencia cardiaca que acabó con su vida.

Todo comenzó cuando volaba rumbo a las Islas Canarias. Según informa The Sun, comenzó a sufrir problemas circulatorios en el avión. El periódico alemán Bild recogía las declaraciones de Resova, la amiga con la que viajó: “Me dijo que había tomado dos cafés y que su sistema circulatorio no lo soportaba. Tampoco había comido nada durante dos días”. Cuando llegaron al hotel “Josi me preguntó si podía darle un breve abrazo y tumbarme con ella un momento. Me quedé dormida poco después y cuando me desperté, a medianoche, noté que ya no respiraba”.

Tras su fallecimiento, la madre de la ‘influencer’ se despidió de ella en las redes sociales: “Era un ángel en la Tierra. Por tu lucha contra esta grave enfermedad te amamos, te admiramos hasta el final y, sin embargo, tuvimos que ver impotentes cómo perdiste esta batalla. Aún tenías muchos planes. Siempre estarás con nosotros en lo más profundo de nuestros corazones”. Palabras llenas de dolor a las que se sumaron las de sus miles de seguidores que quisieron recordar así a Josi Maria.