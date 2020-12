Una abuela desata la polémica al pedir un sueldo a cambio de cuidar a su nieto

El debate está sobre la mesa: las abuelas y abuelos que cuidan a los más pequeños de la casa, ¿deberían cobrar por ello? Es lo que ha planteado una mujer de Nueva Zelanda en Reddit, una iniciativa de la que se han hecho eco varios medios locales. La protagonista ha desvelado que ha pedido a su hija una remuneración a cambio de cuidar a su nieto: las reacciones no se han hecho esperar.

Desde el punto de vista de la protagonista de esta historia, su hija “debería entender que estaría renunciando a mi tiempo porque trabajo desde casa. Si voy a perder eso necesito dinero para reemplazar las horas que no estoy dedicando a mi labor: no puedo hacer eso y cuidar al niño al mismo tiempo. No soy una guardería”.

En España la mitad de las abuelas y los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días

La madre del niño tiene 29 años y el pequeño uno: tras la baja maternal ha llegado el momento de retomar su carrera profesional: “Su jornada es de cinco días y trabaja unas siete horas así que me ha pedido que le cuide dos o tres días. Estoy encantada de pasar tiempo con mi nieto, pero le he explicado que necesito que me pague unos 10 euros la hora”.

Tal y como ha explicado la mujer, su hija entiende su postura aunque ha intentado negociar el salario: “Me ha dicho que sólo me puede pagar ocho euros porque con su sueldo (18 euros la hora) no puede asumir lo que le pido. Ha añadido que me dará de comer y que los padres de su marido también cuidarán del niño”. Una historia ha generado un aluvión de reacciones que se dividen entre aquellos que apoyan la postura de la abuela y los que son partidarios de su hija.

Muchos mayores sienten que esta responsabilidad es una obligación moral a la que no se pueden negar

El síndrome de abuelo esclavo

En España, según los datos registrados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la mitad de las abuelas y los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días y el 45% lo hace todas las semanas de forma altruista. Algo que tiene su réplica en otros países del mundo.

Lo cierto es que estos cuidados tienen beneficios para los mayores tienen una mejor salud percibida, aumenta su sensación de sentirse útil y vital, disfrutan transmitiendo valores y siendo un modelo para los niños y ven un itinerario coherente entre pasado, presente y futuro. A pesar de esto son muchos los que ven esta responsabilidad como una obligación moral a la que no se pueden negar. Es el conocido como ‘Síndrome del abuelo esclavo’ que se da cuando no controlan la situación. Algo que les ocurre de forma continuada llevándoles a vivir en un escenario de constante estrés.