Así felicitan la Navidad los niños huérfanos de Uganda que arrasan con sus bailes

Las navidades son una época de festejos, donde las canciones que hacen referencia a esta época se convierten en la banda sonora durante un mes. Desde las composiciones más tradicionales hasta las interpretadas por artistas como Mariah Carey con su “All I Want for Christmas Is You”, son las favoritas para dar la bienvenida a la Navidad. Y los pequeños ugandeses de Masaka Kids Africana, que triunfan con sus bailes, sí saben como felicitar las navidades... ¡a ritmo de una conocida canción y con una coordinada coreografía!

Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, estos niños y niñas huérfanas han sacado su propia versión del mítico “We wish you a merry Christmas”, una interpretación que ha vuelto a emocionar a millones de personas.

En el vídeo, se ven a varios de ellos haciendo un baile muy coordinado y al que no le ha faltado elementos navideños como árboles o regalos.

‘Masaka Kids Africana’ es un refugio para huérfanos de Uganda en el que usan el baile como terapia. Muchos de ellos han perdido a sus familias a causa del hambre, la guerra o las enfermedades, y sus cuidadores han encontrado en el baile una forma de intentar que dejen atrás la tristeza y los problemas. Allí brindan a los niños refugio, comida, ropa, educación y atención médica seguros.

“Bailamos por las risas, por las lágrimas, por la locura, por los miedos, por las esperanzas, por los gritos, somos bailarinas, creamos sueños”, según publica la ONG en su página web citando a Albert Einstein.

Hace unas semanas se hicieron virales nuevamente bailando la canción de la que todo el mundo habla, “Jerusalema”. Un tema africano que han interpretado con su propia versión y que ha llegado a muchos lugares pues es una canción alegre y esperanzadora que marcó en estos tiempos de pandemia. En Instagram cuentan con más de un millón de seguidores, al igual que en YouTube. Su éxito también les ha llevado a sacar un disco en llamado “Let‘s Praise” y varias de sus canciones están en Spotify.

Sus bailes han recibido, no solo el reconocimiento de millones de personas, sino también una nominación a los premios African Entertainment Awards USA como los mejores bailarines.

Entre sus versiones están “cumpleaños feliz”, canciones de reggaetón como una de Daddy Yankee, u otras más tradicionales y espirituales.