Un hombre echa a andar tras una fuerte discusión con su mujer y termina haciendo más de 400 kilómetros

Un italiano de 48 años originario de la ciudad de Como, en Italia, fue detenido por la policía después de que, a pesar del toque de queda impuesto por las autoridades italianas para frenar los contagios por coronavirus, se le encontrara deambulando de madrugada por las calles de Pésaro, unos 450 kilómetros lejos de su hogar. ¿La razón? El hombre había discutido fuertemente con su mujer, por lo que quiso salir a dar una caminata que le despejara la mente, sin embargo, la distracción se prolongó llevándolo a andar durante casi una semana.

RELACIONADO Un hombre rompe su teléfono e intenta sobornar al técnico de reparaciones para que su esposa no descubra sus infidelidades

Según recoge el diario italiano Il Resto del Carlino, el hombre fue detenido por policías de Gimarra, quienes se vieron obligados a parar su patrulla después de comprobar, a media noche, la presencia del solitario italiano que caminaba lentamente y con cierta dificultad. Al parar el coche a lado de él, lo primero que los agentes preguntaron era por qué se estaba saltando el toque de queda, seguido de otras preguntas de rutina. Después de un breve interrogatorio, el hombre contó que había tenido “otra discusión” con su mujer, razón por la que su primer instinto fue alejarse de ella y caminar para lograr despejar su mente. Hasta ese momento, la historia les había parecido a los funcionarios algo de lo más normal, sin embargo, no tardaron mucho en descubrir que el hombre no vivía cerca de donde lo habían detenido, sino cientos de kilómetros lejos de allí. “Vine a pie hasta aquí. No usé ningún medio de transporte (…) Estoy bien, solo estoy un poco cansado”, fue parte de la declaración rendida por el italiano.

Una vez que los policías trasladador al hombre a comisaría, introdujeron sus datos en el sistema para corroborar su identidad. Inmediatamente, el sistema arrojó que todo lo que había declarado el ciudadano era real, y no solo eso, el ordenador les mostró que ya había una persona que había denunciado su desaparición ante las autoridades. Era su preocupada esposa.

Se le fijó una multa de 400 euros por saltarse el toque de queda ©GettyImages

Los agentes informaron a la mujer dónde había sido detenido su esposo y dónde se encontraba, asimismo la tranquilizaron diciéndole que el hombre estaba en perfecto estado de salud. Después de dar aviso a la familia, el italiano fue llevado a un hotel de la ciudad para que pasara allí el resto de la noche. Al día siguiente, su esposa apareció en el lugar feliz de haber encontrado a su pareja y dispuesta a pagar tanto el hospedaje como la multa de 400 euros, fijada por la policía al hombre, por saltarse el toque de queda.

¿Cómo logró sobrevivir durante toda la semana que caminó?

Después de siete días con sus respectivas noches de haber recorrido a pie casi medio país, el hombre contó que había sobrevivido gracias al buen corazón de varias personas que había ido encontrando por el camino. A lo largo de sus más de 400 kilómetros, hubo gente que le ofreció agua y comida tras percibir su evidente cansancio, momentos que el andante aprovechaba para descansar y poder retomar con energía un camino que en ningún momento tuvo definido.