Se vuelve viral un ejercicio para niños de cinco años que nadie logra acertar

El Hematocrítico, un tuitero de A Coruña con más de 140.000 seguidores, ha compartido a través de su cuenta de Twitter un ejercicio supuestamente para niños de cinco años que se ha vuelto viral, debido a que ningún tuitero logró ser capaz de dar con la respuesta correcta. La prueba, que para muchos parecía ser cosa fácil, resultó ser un verdadero dolor de cabeza para cientos de internautas que terminaron por rendirse y esperar a que el autor del tuit les dijera cuál era la resolución.

El tuitero, que se caracteriza por compartir curiosos acertijos, logró poner en apuros una vez más a sus seguidores, quienes a inicios de este mes se encontraron con un nuevo grupo de retos, todos del mismo estilo y, según el Hematocrítico, ejercicios de preescolar que niños de cinco años son capaces de resolver en tan solo un momento. Sin embargo, cientos de usuarios han tenido que diferir con él al no poder dar con la respuesta correcta.

La tarea consistía en mencionar cuál era la sílaba común de dos objetos representados en una ilustración. Cada tuit contenía un ejercicio diferente y, aunque algunos lograron ser resueltos por los tuiteros, hubo uno en especial que nadie acertó. La ilustración tenía una puerta y un pájaro, y la pregunta era la misma: “¿Cuál es la sílaba común?”

De inmediato comenzaron a surgir cientos de respuestas al tuit, que más que contener una posible solución al acertijo, tenían memes y gifs que representaban la confusión de los usuarios. Entre las respuestas más populares estaba: ‘Pi’, por Pi-co y Pi-caporte; o Ta, por puer-Ta y periqui-Ta. Sin embargo, ambas eran incorrectas.

El tuit generó más de 600 respuestas equivocadas ©GettyImages

Al no atinar, los usuarios comenzaron a dar respuestas divertidas que no se acercaban en nada a la realidad. Una de las más han gustado, con casi 1.000 likes, fue la de un usuario que compartió que la respuesta era: Te, por puer-Te-cica y pajarre-Te.

Finalmente, y después de más de 600 respuestas equivocadas, el Hematocrítico se dio por vencido: “Nadie acierta. Esperad y os digo la respuesta”. Acto seguido, comenzaron a lloverle los likes a ese tuit y cientos de usuarios quedaron a la expectativa durante varios minutos. “La respuesta es… RRA. Ce RRA da, Co to RRA. Yo lo flipé igual que vosotros”. La esperada revelación generó cientos de respuestas; algunas de risas, otras de enojo y muchas otras, de reclamo. “No lo acierta una persona de 50 años y esperáis que lo resuelva un niño de 5” y “¿Qué me estás contando? No lo hubiera adivinado nunca” son solo algunas de las más aplaudidas por el resto de los usuarios.

¿Por qué enganchan los acertijos en redes sociales?

De acuerdo con un artículo de El País sobre la utilidad de los acertijos, además de ser divertidos, pueden producir un cierto grado de felicidad a los usuarios una vez que se llega a la respuesta correcta. Además, este tipo de ejercicios son buenos para desarrollar la agilidad mental y para enfrentarse a problemas de la vida diaria con mayor efectividad.