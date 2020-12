La emotiva historia de un joven de 19 años que, tras perder a su madre por Covid, se ha convertido en ‘padre’ de sus hermanos pequeños

José Martínez es un joven de 19 años originario de California, Estados Unidos, a quien la vida le ha cambiado de forma radical y de un momento a otro después perder a su madre, a causa de coronavirus, y de tener que enfrentarse a la dura tarea de convertirse en ‘padre’ de sus cinco hermanos pequeños, uno de ellos con necesidades especiales. Hasta hace apenas cuatro meses, José estaba cursando su primer semestre de la universidad, pero se vio obligado a interrumpir sus estudios después de que tanto él como toda su familia se contagiaran de Covid-19.

Según recoge Telemundo, José, su madre y sus cinco hermanos contrajeron el virus al mismo tiempo el pasado agosto. Tras contagiarse, los niños no presentaron síntomas (eran asintomáticos); José desarrolló neumonía, pero pudo superar rápidamente la enfermedad y, desafortunadamente, la diabetes que padecía la matriarca de la familia, Brenda Martínez, complicó la infección dando como consecuencia un fallo multiorgánico que terminó por llevarla a la muerte. Brenda dejó huérfanos, además de José, a cinco niños en edad escolar, quienes ahora dependen totalmente de su hermano mayor. “Cuando les di la noticia, hubo gritos y llanto. Hablé con todos y les dije que haría lo mejor que pudiera para criarlos. No dejaría que les pasara nada”, compartió José con el medio.

A raíz de la muerte de Brenda, José ha tenido que aprender algunas tareas que antes desconocía, como administrar una casa, pagar las facturas y responsabilizarse por la salud, la educación y el bienestar de sus hermanos. Afortunadamente, a lo largo del complejo proceso de aprendizaje, el joven ha contado con el apoyo de su tío y de su abuelo, quienes lo han orientado para buscar ayuda por parte del gobierno y así conseguir que este ahora subvencione una parte de los gastos generados por los integrantes de la familia, quienes se han quedado sin ningún sustento a causa de la pandemia.

La infección por Covid de Brenda Martínez se complicó debido a que era diabética ©GettyImages

Después de darse a conocer la trágica historia a través de algunos informativos locales, la ayuda de muchos estadounidenses también ha llegado hasta el hogar de los Martínez, la cual ya suma más de 100.000 euros en donaciones. Debido a esto, José no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a las personas que lo han ayudado a él y a su familia, al mismo tiempo que les recordó la importancia de no tomarse el coronavirus a la ligera, instando a la población a continuar cumpliendo con las medidas de seguridad sugeridas por los gobiernos de cada país. “Solo espero que la gente tome sus precauciones porque esto no es una broma”, enfatizó José.

Los alarmantes números del Covid en Estados Unidos

De acuerdo con un recuento independiente realizado por la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, Estados Unidos, el país americano está a punto de llegar a los 14 millones de contagios y ya ha superado las 270.000 muertes a causa del virus del SARS-CoV-2. California, estado del que son originarios los Martínez, supera los 18.800 fallecidos, convirtiéndose en el tercer estado del país más golpeado por los efectos de la pandemia.