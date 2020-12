La asombrosa historia de la mujer que gasta más de 6.000 euros al mes en mantener a cerca de 500 mascotas

Maryam al-Balushi es una fiel amante de los animales originaria de Mascate, Omán, en Oriente Medio, que a diario debe dividir su atención entre 480 gatos y 12 perros, los cuales ha ido rescatando de la calle desde hace más de una década. Esta funcionaria jubilada de 51 años ha sabido sobrellevar las quejas de sus vecinos, las críticas y, sobre todo, los crecientes gastos derivados de mantener a 492 animales domésticos. Actualmente, la mujer gasta en sus mascotas unos 7.700 dólares (más de 6.400 euros) al mes.

RELACIONADO Un gato gigante asusta a todo un vecindario al creer que se trataba de un leopardo salvaje

Según recoge la agencia AFP, Maryam se hizo de su primera mascota por casualidad, después de que en 2008 su hijo adoptara un gato persa por el que la mujer no sentía ningún apego, sin embargo, tras darse cuenta de que el adolescente no se hacía cargo del animal, ella comenzó a cuidar al minino, a alimentarlo y a pasar mucho tiempo con él, lo que hizo que poco a poco su cariño por el felino creciera desmesuradamente. “Como muchas madres, me negué a ocuparme del gato ya que no me gustaban los animales, pero terminé involucrándome totalmente”, recordó al-Balushi.

Sin embargo, lo que terminaría de reafirmar el naciente amor de Maryam por las mascotas fue una terrible depresión por la que atravesó en 2011, en la que el gato persa de su hijo no se despegó de ella ni por un instante, ayudándola así a superar el duro momento por el que atravesaba. Fue entonces que al-Balushi comenzó a recoger a todos y a cada uno de los gatos callejeros que encontraba a su paso.

Más adelante y como era de esperar, los gatos recogidos comenzaron a aparearse y a tener descendencia, lo que provocó que la mujer se hiciera, en un abrir y cerrar de ojos, con 23 gatos, situación que lejos de abrumarla, la motivó a seguir buscando en las calles a otros animales que también necesitaran de un hogar. Fue en ese momento cuando los vecinos molestos a causa de los malos olores y de la gran cantidad de gatos que entraban y salían de la casa de Maryam, la denunciaron ante las autoridades, lo que la llevó en 2014 a buscar un nuevo hogar para ella y para sus mascotas, en el que hoy y tras seis años, ya ha logrado reunir a casi 500 animales domésticos.

Su primer gato lo tuvo en 2008, casi por casualidad ©GettyImages

¿Cómo mantiene Maryam a 492 mascotas?

Durante los primeros años, Maryam estuvo haciendo uso de su sueldo para alimentar y dar todo lo necesario a su creciente familia de peludos y, actualmente, hace uso de su jubilación para lograrlo, sin embargo, desde hace algún tiempo, ha tenido la fortuna de comenzar a recibir la ayuda de otros amantes de los animales que aplauden su valor y su dedicación por estos seres. Esta colaboración se dio a partir de que Maryam compartiera su historia a través de su cuenta personal de Facebook, en la que contó cómo había llegado a hacerse de tantos perros y gatos, lo que conmovió a varios internautas que, de inmediato, comenzaron a enviarle mensajes en los que mostraban sus intenciones de ayudar a la causa.

Actualmente, gran parte de los más de 6.000 euros en comida y atención veterinaria para las mascotas de Maryam está cubierta por usuarios de redes sociales, quienes también se han encargado de pasar la voz y de sumar a más personas a la comunidad. El éxito en redes sociales de la historia de al-Balushi, entre otras cosas, también le ha valido para seguir haciéndose de más perros y más gatos, ya que algunas personas que deciden emigrar a otros países, llevan a sus animales hasta la puerta de la generosa mujer, quien los recibe sin ninguna objeción.