¿Qué hace un monolito de metal en medio del desierto de Utah?

Hace unos días, un grupo de funcionarios de Estados Unidos comenzaron su jornada laboral como de costumbre. Dentro de sus tareas estaba la de sobrevolar una zona remota situada en el sudeste de Utah para contar carneros. Algo habitual en sus funciones que se convirtió en toda una experiencia cuando se encontraron un monolito de metal en medio de la nada.

Según el comunicado difundido por el Departamento de Seguridad Pública de Utah, la sección aérea estaba buscando a los citados animales para cuantificar los ejemplares que componen su comunidad cuando uno de los biólogos reparó en el extraño objeto: “Espera, espera, da la vuelta. Hay una cosa allí atrás: ¡tenemos que ir a verla!”. El piloto no se lo pensó dos veces y voló directamente hacia ella.

Mide unos tres metros de alto, está hecho de metal y ha aparecido en una zona deshabitada ©Utah Department of Public Safety

Tres metros de alto

La estructura mide unos tres metros de altura y está hecha de metal. Esta característica la hizo brillar destacando entre las enormes rocas rojas que hay su alrededor. Cuando los trabajadores se acercaron parecía que alguien la hubiera instalado en esa zona deshabitada de Utah, aunque lo cierto es que no había rastro alguno.

El Departamento de Seguridad Pública no ha querido revelar la ubicación exacta de este extraño monolito mecánico por una simple razón: evitar el efecto llamada. Está ubicado en un área muy remota y si acuden visitantes en el lugar “existe una posibilidad significativa de que se queden atrapados y necesiten un rescate”. Al mismo tiempo han recordado que “es ilegal instalar estructuras u obras de arte sin autorización en terrenos públicos administrados por el gobierno federal… sin importar de qué planeta sea”.

Las estructura recuerda a la de ‘2001: una odisea en el espacio’ y algunos creen que es una obra de arte ©Utah Department of Public Safety

¿Una obra de arte?

Y es que la pieza que ha sido abandonada a su suerte en el árido terreno recuerda mucho a la que aparece en ‘2001: una odisea en el espacio’, la película de Stanley Kubrick. Uno de los pilotos, Bret Hutchings, ha explicado a la CNN que cuando descubrieron el monolito y fueron a estudiarlo no pararon de bromear con la posibilidad de ser abducidos por algún fenómeno paranormal: “Es lo más extraño que me he encontrado en todos mis años de vuelo”.

El monolito que aparece en la película ‘2001: Una odisea del espacio’ (1968) ©YouTube

Hipótesis sobre el hallazgo no faltan. El mismo piloto cree que es “una obra de un artista moderno de alguna nueva ola o algo así. O quizás un gran fan de la película”. Lo cierto es que The Guardian lo compara con las esculturas que hacía el artista John McCracken y ha causado casi el mismo efecto de admiración que mostraron los prehistóricos de la obra de Kubrick.