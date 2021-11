El mejor resumen de 2020: el vídeo de una mujer que se ríe de los propósitos que tenía para este año

Como es costumbre al inicio de cada año nuevo, muchas personas se marcan metas para alcanzar durante esos 365 días. Y las listas donde escribir los nuevos objetivos son una hoja de ruta a seguir y una motivación para ir tachándolos. Seguramente, más de uno escribió una serie de propósitos para 2020 y, desde marzo hasta día de hoy, ha visto cómo se esfumaban de la noche a la mañana por la pandemia del coronavirus.

Por ello, aprovechando que se está acabando el año, Robyn Schall ha decidido compartir en Tik Tok los propósitos que tenía escritos para 2020, y el resultado no ha dejado indiferente a nadie. En el vídeo, la mujer, que es cómica, empieza pidiendo disculpas por su atuendo de “estar por casa” mientras se sirve una copa de vino para relajarse antes de lo que se avecina.

“Decidme que no es divertidísimo”, dice al comienzo de leer sus objetivos. “Objetivo uno: ganar más dinero”, a lo que señala que está “en paro desde marzo”. “Viajar más”, continúa y no puedo evitar reírse ya que con el coronavirus esto se ha visto radicalmente limitado. “Perder peso”, y se señala así misma sin dejar de perder la sonrisa.

También pedía “ser más social”, un objetivo complicado ya que la distancia social y limitar el contacto con otras personas que no son convivientes han sido una de las medidas más duras provocadas por esta pandemia.

“Escribí ‘llorar menos’. Lloré todos los días de esta pandemia”, dice entre carcajadas. Y por último, un objetivo que incluso la propia Robyn no sabe muy bien cómo reaccionar al leerlo: “Pasar más tiempo...”, hace una interrupción porque no puede parar de reírse, por no llorar. “No es gracioso, pero escribí: ‘Pasar más tiempo con la abuela’ y se murió”.

Puede que su lista de propósitos haya sido el mejor y peor resumen de lo que es 2020. En Tik Tok suma ya más de 4 millones de visitas y en Twitter los 2 millones, al igual que en Instagram.

Robyn Schall es cómica ©Robyn Schall

Muchos usuarios se han sentido identificados con Robyn. “Te ruego que NO hagas una lista de 2021”, bromeó uno, mientras que otro comentó: “Este es el ejemplo por excelencia de que la comedia y la tragedia están en el mismo equipo”.

En una entrevista con “Today”, Robyn explicó estar sorprendida y a la vez encantada por la respuesta que ha recibido su irónico vídeo. “Creo que la gente solo quiere algo con lo que identificarse. Las personas se sienten conectadas en un año en el que nos sentimos tan desconectados”, explicó.

Aunque en el vídeo solo se hace referencia a que una de sus abuelas murió, en realidad también perdió a otra de sus abuelas este año. Para Robyn, (como para millones de personas,) este 2020 “sigue siendo el peor año de la historia... pero esta semana es realmente buena” gracias a su vídeo.