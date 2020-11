¡Tierra trágame! Confunde a un compañero de trabajo con un ligue de una app de citas y su historia se hace viral

¿Quién no ha enviado por error un WhatsApp a la persona equivocada? Según el contenido del mensaje, la confusión puede llegar a ser un tanto bochornosa, pero... ¿qué ocurre si te diriges a un nuevo compañero de trabajo pensando que es un contacto de Tinder, la popular app de citas? Muchos se sentirían tan avergonzados y no contarían lo ocurrido a nadie. No es el caso de Eduardo Fonseca, un usuario de Twitter que hecho gala de un gran sentido del humor al compartir esta curiosa experiencia con sus seguidores.

El post que Eduardo compartió en Twitter es una captura de pantalla de una breve conversación en WhatsApp, acompañada por un mensaje que reza: “Yo no me canso de hacer el ridículo”. El curioso tuit deja ver que la confusión se dio en medio de una conversación en la aplicación de mensajería instantánea en la que alguien cuyo número de teléfono no tenía guardado le saludaba.

Eduardo responde enseguida: “Hola, ¿de Tinder?”, junto a un emoji de gran sonrisa que enseguida delató su emoción al pensar que su nuevo compañero era otra persona. El confundido joven contestó con un escueto signo de interrogación seguido por un cortante “no, del trabajo”. Después de la aclaración, Eduardo respondió con un “OMG” y con un meme de Marge Simpson cubriéndose la cara a modo de vergüenza.

La publicación de Fonseca ha generado gran expectación entre los usuarios de Twitter (bien porque les ha hecho gracia o bien porque se hayan podido sentir identificados) y miles de ellos comenzaron a compartir de inmediato experiencias similares e incluso a darle sus mejores consejos para que no vuelva a pasar por tremenda vergüenza.

Debajo de la publicación de Fonseca ya hay más de 1.000 comentarios, entre los que destaca el de un curioso usuario, quien le comenta: “Usar Tinder no es un pecado, dar tu número a un desconocido tampoco lo es. Lo que realmente me interesa saber es qué te dijo después”, a lo que Eduardo contestó minutos más tarde: “Me dijo ‘Jajaja, no te preocupes, a todos nos pasa’. Pero la verdad es que no creo que le haya pasado”. A esa respuesta se siguieron sumando likes, logrando que el éxito de la captura de pantalla continuara creciendo ante el asombro de Fonseca.



Más de 1.000 usuarios han comentado el tuit de Eduardo ©GettyImages

El inesperado éxito del tuit de Eduardo y su divertida confusión

Con apenas poco más de 1.600 seguidores, las probabilidades de que Eduardo se volviera viral eran realmente bajas, pero parece que los usuarios de redes sociales se identificaron tanto con la historia que, en muy poco tiempo, el tuit ya había llegado a cerca de 230.000 likes y a más de 18.000 retuits. Las respuestas han sido de lo más variadas, algunos le han aconsejado lo que pudo haber hecho, con comentarios como: “Le hubieras dicho ‘quise decir del Kinder [así llaman a las guarderías en Latinoamérica]’, y ya solo culpabas al autocorrector”, mientras muchos otros han compartido sus propias experiencias con capturas de pantalla que dejan ver situaciones similares.

Una de las más aplaudidas por los usuarios fue otra situación publicada por una tuitera en la que la joven muestra una conversación de WhatsApp que inicia con un mensaje, de un contacto sin guardar, que dice: “Hola, ¿cómo estás?” acompañado de un emoji de carita sonriente; a lo que la desconfiada chica responde con un meme de un agente migratorio estadounidense empuñando una pistola y preguntando “¡¿Quién eres, amigo?!”. Acto seguido, la persona contesta amablemente: “Te escribo desde la empresa a la que aplicaste por una vacante. Hace días recibimos tu currículum vitae”, a lo que la abochornada chica responde: “Discúlpame, qué vergüenza”.

Después de responder a gran parte de los comentarios de sus seguidores y de ver el éxito de su mensaje, Fonseca ha agradecido a todos los tuiteros que lo han apoyado. “Ya vi mi captura de pantalla en varios grupos de Facebook. Qué divertido es ser una figura pública”, ha compartido el usuario de Twitter, quien sigue sin salir de su asombro por el éxito logrado por su publicación.