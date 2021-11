‘Me llegó solo la caja, pero es preciosa’, las ingeniosas reseñas de una botella de whisky de 47.000 euros

El mundo de las reseñas de productos de Amazon y otras plataformas nunca deja de sorprender. Si uno navega por la página de comercio electrónico de Jeff Bezos, se encontrará con todo tipo de artículos (seguramente sin saber que algunos existían) y con precios que van desde los más baratos hasta los más desorbitantes. En ocasiones, lo mejor suelen ser los comentarios y valoraciones que hacen los usuarios, ya que pueden ser muy informativos para animar a comprarlo o incluso para ‘dar marcha atrás’ y no hacerlo. Sin embargo, hay un producto que se ha hecho viral, no por su calidad, estética o precio, sino por los hilarantes e ingeniosos comentarios que ha recibido que no han dejado indiferente a nadie.

“Me llegó solo la caja, pero es preciosa. Para lo bien que queda en el salón... no es dinero. Lo recomiendo”, bromea un usuario en Amazon sobre una botella de whisky que cuesta nada más y nada menos que 47.000 euros. La marca que comercializa este alcohol es Macallan y tiene a la venta productos gourmet que no están al alcance de todos los bolsillos pues solo hay que ver el precio de esta botella y otras que tienen 35 y 37 años de antigüedad, de a 49.615 y 47.253 euros, respectivamente. Un precio que se ha convertido en la broma de varios personas publicando reseñas graciosas.



https://t.co/LzAxWmC7uc



Una vez veáis el precio, bajad y mirad los comentarios. Eso sí que es oro puro y no el whisky. — Culo Corredor (@CorredorCulo) November 16, 2020

“Lo compré aprovechando la oferta del Black Friday más ampliación de hipoteca. ¿Qué tienes un mal día...? ¿Qué estás de bajona...? Un chupito y a correr. Lo volveré a comprar. Vale lo que cuesta”, brome uno.

Otros han visto en este producto el regalo ideal, tanto para el amigo invisible como otras ocasiones: “Lo compré para una ocasión especial (la muerte de mi suegra)obvio entre llantos y lágrimas bebíamos este brebaje que nos hizo olvidar el drama, lo recomiendo 100%”. “Para tener un detalle con alguien en un amigo invisible esta bien, por su precio, en oferta lo pillé por solo 41000€ y eso se agradece... Solo firmé un préstamo a 5 años y listo”, dijo otro.

Pero sin duda hay un comentario que triunfa por encima de todos. Y es el de este usuario que cuenta con más de 2.000 ‘me gusta’: “Dudaba entre este whisky o un Audi A5, pero finalmente me decidí por el whisky y no me arrepiento. El Audi es mucho gasto: seguro, gasolina, reparaciones... además siempre tienes que vivir con la angustia de que te lo rayen o te lo roben. Además, en Barcelona cuesta mucho aparcar y es mejor moverse con el metro. El Macallan, en cambio, te brinda momentos de disfrute. Sirve tanto para beber solo, mezclarlo con un refresco, cocinar, desinfectarte las manos... Y lo mejor de todo es que luego siempre puedes rellenar la botella con whisky de garrafón y aún así seguir fardando de Macallan 1940 porque tus amigos serán incapaces de distinguirlo. No dudes y cómpralo sin pensar”.

Hay incluso usuarios que se han sumado a las bromas en el apartado de preguntas y respuestas, preguntando si se puede “mezclar con Cola Día” o si vale como “gel hidroalcohólico”.

EL HILO VIRAL DE RESEÑAS DE UN JOVEN

Durante el confinamiento se hizo viral un hilo de Twitter en el que un joven descubrió a una persona que en Amazon se dedica a “escribir reseñas chorras”. ”Ojo, sin guitarra no funcionan. He probado atarlas en dos sillas y dejar las cuerdas de tirantes, suena algo pero nada que ver con una guitarra. En cuanto me compre una subo opinión”, comenta ese usuario en todo tipo de productos.