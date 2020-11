El aplaudido gesto de un padre al acompañar a su hija a una cita a ciegas con un chico de internet

Padre no hay más que uno, y eso lo demuestra algunas de las acciones y gestos que reflejan el amor hacia sus hijos. La imagen de un padre que acompaña a su hija a una cita a ciegas con un chico al que conoció por Tinder, es un ejemplo. El primogénito, de origen mexicano, decidió acudir junto a su hija al encuentro para asegurarse y comprobar que todo estaba bien y que no había ningún problema con la cita.

A través de una publicación de Facebook de la página “El Bolígrafo Político”, se muestran dos imágenes que hablan por si solas. En la primera, la usuaria “annertega”, que responde al nombre la joven, comparte orgullosa un ‘selfie’ en el que se la ve sentada en una cafetería y una mesa atrás está su padre, quien sonríe mientras disfruta de una bebida.

#Viral |💕🧔🏻 Este papá acompañó a su hija a conocer a su cita de Tinder para evitar que le sucediera algo malo. La... Posted by El Bolígrafo Político on Monday, November 2, 2020

Tal y como aparece en la publicación, una vez que el padre comprobó que todo estaba bien y que no había peligro, abandonó el lugar. Aunque las imágenes son de hace un año, se han vuelto a hacer virales en las redes y los usuarios alaban el gesto del padre: “El amor de un padre”; “Gran idea, ya se quién me acompañará”. Mientras que otros han compartido su experiencia: “Mi papá me siguió cuando salí con mis amigos a festejar mi primer trabajo, logré atraparlo y al final se unió a mis amigos jajaja y se quedó conmigo”, apuntaba una usuaria.

CASOS DE ASESINATOS

Además, la actitud de este padre está más que justificada. En los últimos años han sido varios los casos de asesinatos relacionados por citas a ciegas concertadas a través de aplicaciones o las redes sociales. Uno de los casos más recientes fue el de una joven estadounidense de 25 años que fue asesinada por su cita de Tinder. Según publicó las autoridades en su momento, el agresor apuñaló a la chica horas después de que ambos se conocieran por primera vez. Las autoridades acudieron al domicilio donde tuvo lugar la agresión y se encontraron a la mujer con múltiples puñaladas en el torso.

Otro de los casos que conmocionó al mundo fue el de la mochilera británica Grace Millane de 22 años. Millane, hija del millonario británico David Millane, desapareció en Auckland el 1 de diciembre del año 2018 y fue encontrada cerca de un sitio de vistas en el parque de Waitakere Ranges. La joven estaba disfrutando de un año sabático después de graduarse en la universidad. La imposibilidad de contactar con la joven puso en alerta a toda la familia.

Su asesino, que ya cumple condena, fue un chico de 27 años al que conoció a través de Tinder. El hombre, no identificado por orden del tribunal, se encontró con Millane la noche que desapareció la joven y aseguró ante la Policía que falleció mientras mantenían relaciones sexuales consensuadas. El jurado rechazó el argumento, y le condenó tras unas horas de deliberación.