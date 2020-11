El emotivo gesto de unos amigos con los hosteleros de su ciudad

Un grupo de amigos de Mungia (Vizcaya) ha dejado un sobre con 15 euros en cada uno de los 60 bares que posee esta localidad para mostrar de forma simbólica su apoyo a los hosteleros, cuyos establecimientos permanecen cerrados, al igual que en el resto de Euskadi, para tratar de frenar el número de contagios de la Covid-19. La iniciativa ha partido de distintas cuadrillas que se juntan en un txoko (pequeño establecimiento o sociedad gastronómica) de la localidad, el Bataclán, y que prefieren el anonimato.

RELACIONADO Una mujer en cuarentena decide irse de bares y contagia a docenas de personas

En declaraciones a Europa Press, el propietario del Bar Ikusi, uno de los que recibió el sobre, ha explicado que fue el pasado sábado por la mañana, cuando al abrir su local para dar comienzo al servicio “de menús para llevar”, se encontró un sobre debajo de la puerta que, además del dinero, contenía un verso de apoyo a los hosteleros.

Al cabo de un rato, ha continuado, el WhatsApp puesto en marcha por los hosteleros de la localidad para comunicarse con el tema de la pandemia empezó a funcionar. “Empezamos todos a la vez a decir: ¡Yo también he recibido!, ¡yo también he recibido!, ¡de quién será!, ¡de quién no será!, hasta que vimos quién era, porque siempre se filtra alguno (nombre) y nos quedamos todos anonadados con el detallazo que han tenido por su parte”, se ha congratulado.

El hostelero ha precisado de que se trata de una cuadrilla que se reúne todos los jueves “a hacer unas risas y una merienda” en el Txoko Bataclán, ahora cerrado por la pandemia, y “alguien ha tenido la iniciativa de acordarse de nosotros, de los bares, y dejarnos los 15 euros”. A su entender, lo importante no es el dinero sino el bonito gesto que han tenido al acordarse de su gremio, el cual lo agradecerá de alguna manera aún por concretar “el día que se pueda”.

Los hosteleros de Mungia agradecerán a la cuadrilla, ‘el día que se pueda’, el emotivo gesto ©GettyImages



El verso, escrito en euskera, y que luce en varios negocios hosteleros de la localidad, dice que son “poteadores”, que sin los bares “no hay vida en el pueblo” y que son “una parte fundamental para subsistir”. En parecidos términos se ha expresado la responsable de otro establecimiento, Torpedo Gorria, que ha afirmado que los gestores de esta iniciativa es una cuadrilla del pueblo que siempre ha sido muy solidaria. Tras mostrar su agradecimiento por este y otros actos solidarios, han declarado que “les viene muy bien y les dan un chute de ánimo”.