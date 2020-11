Andrés García-Carro, el modelo gallego de 88 años que marca tendencia y sueña con rodar con Tarantino

Nacido en A Coruña y padre de 4 hijos junto a la que considera su inseparable compañera de mi vida, su mujer Mata, Andrés emigró a Argentina cuando era muy joven para trabajar como gaucho, país que acabaría abandonando para poner rumbo a Uruguay donde regentó un restaurante en Punta del Este. Acabado su periplo por tierras latinoamericanas, Andrés puso rumbo de nuevo a España donde jamás se imaginó que acabaría trabajando como modelo. “Siempre me ha gustado mucho la moda. La ropa que tú llevas dice mucho de ti, y siempre he procurado sentirme elegante y bello. Como tú te sientas es como te va a ver el mundo. No me ayuda nadie, yo soy mi propio estilista” confiesa Andrés en La Voz de Galicia.

Ejemplo claro de que la edad es tan solo un número y las arrugas parte de su historia, este gallego ha dejado claro que querer es poder y aunque los shooting a veces se hacen algo pesados, lo importante es que se lo pasa bien. Y es que, de un tiempo a esta parte, le llueven los contratos. Ha participado en el vídeo Todo de Arón Piper y también en el videoclip de Tu me dejaste de querer de C. Tangana. Además ha posado para la revista de American Express y es la imagen de un equipo de fútbol francés llamado Red Star. Aunque tal y como ha confesado, en El Mundo, hay un sueño que aún le queda por cumplir, y ese, no es otro, que rodar junto a Quentin Tarantino y ser el malo de la película.