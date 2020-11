El increíble momento en el que una exbailarina enferma de Alzheimer recuerda la coreografía de ‘El lago de los cisnes’

La música es un conducto para el alma y la reacción de Marta C. González, la primera bailarina del Ballet de New York en los años 60, es una desgarradora prueba de ello. Enferma de Alzheimer y postrada en una silla de ruedas, la anciana, que falleció el año pasado, es capaz de ejecutar la coreografía de ‘El lago de los cisnes’ que ejecutó en su juventud tan solo con escuchar los primeros acordes de la música de Tchaikovsky. Como si de una reacción mágica se tratara, la exbailarina estira con elegancia sus delicadas manos de ballet para recrear, visiblemente emocionada, los elegantes movimientos que había realizado en el escenario allá por 1967.

Una bailarina siempre será una bailarina. Emoción a flor de piel, al escuchar, sentir y volar junto con El lago de los Cisnes de #Tchaikovsky. Puedes ser parte de @DespertarMusica desde https://t.co/lXBAukhmWo Vídeo completo: https://t.co/AnqPDw4LvN#MusicaParaDespertar pic.twitter.com/7ICAMCaRTK — MúsicaParaDespertar (@DespertarMusica) November 8, 2020

El vídeo, que se ha convertido en viral y ya ha comenzado a dar la vuelta alrededor del mundo, fue compartido por la asociación Música para Despertar, una organización benéfica española que utiliza la música de la vida de los pacientes con demencia para mejorar su estado de ánimo y memoria, entre otras cosas. Y que no ha pasado desapercibido entre algunos rostros conocidos, como el de Antonio Banderas, quien se hacía eco del vídeo y escribía: “¡Emocionante el poder de la música! DEP Marta C. González”.

Tras finalizar su actuación, la anciana, que se encontraba internada en la Residencia Muro de Alcoy (Alicante) recibe un aplauso de los presentes para después confesar en voz alta que se sentía realmente emocionada.



En una entrevista concedida a la Cadena SER , el fundador de Música para Despertar, Pepe Olmedo, calificó la reacción de Marta de “absolutamente impresionante”. “Fuimos a dar una formación a esa residencia y nos encontramos con Marta. Fue algo absolutamente impresionante”, explica. “Ella aún se movía. Tenía un deterioro cognitivo no muy avanzado y podía hablar. Pero estaba siempre muy triste, muy negativa. Y se ve perfectamente cómo conecta con la canción”.

Quien tuvo retuvo y a pesar de la enfermedad, Marta no olvidó que un día fue la primera bailarina del Ballet de Nueva York en los años 60 ©YouTube/ Música para Despertar





Olmedo afirmó que tenía muy poca información sobre la historia de González, solo que ella era de Valencia y que comenzó a estudiar ballet cuando emigró a Cuba. “Algunos recortes de periódico que me mostraron en la residencia indicaba que llegó a ser la primera bailarina del Ballet de la Ciudad de Nueva York” ha señalado el fundador de esta organización.

El video de Marta C. González llega en un momento complicado para nuestros mayores que han visto cómo el coronavirus se cebaba especialmente con ellos, no solo arrebatándoles en muchas ocasiones la vida, sino también alejándoles de sus seres queridos . “Nos duele mucho ver la soledad porque las personas con Alzheimer no saben qué está pasando y no entienden por qué se las deja aisladas. Son momentos muy complicados para los centros sanitarios” ha declarado Olmedo, quien no piensa cejar en su empeño de poner su particular banda sonora a los enfermos de Alzheimer.