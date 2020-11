La conmovedora razón por la que un niño le ha pedido a su madre que le compre una muñeca

Rocío es una joven madre originaria de Puerto Rico con una historia que se ha hecho viral después que compartiera a través de su cuenta personal de Facebook unas fotos en las que se ve a su pequeño hijo jugando con una muñeca, acompañadas de la conmovedora historia del porqué el niño anhelaba el juguete. Junto a las instantáneas, la madre explicó que, desde hace algunos días, el pequeño había mostrado interés por jugar con las muñecas de su hermana, pero que, ante la negativa de la niña por prestárselas, él optó por pedirle a su madre que le comprara una que solo fuera de él y porque quería empezar a practicar para convertirse, en un futuro, en “el mejor padre del mundo”.

El éxito del post del niño que anhelaba una muñeca

En el post publicado por Rocío, se pueden ver cuatro fotos: la primera, muestra al niño feliz con su nueva muñeca aún en la caja, a bordo del coche y ya de regreso de la juguetería; la segunda y la tercera, dejan ver al pequeño ya en casa cuidando con devoción a su nuevo juguete, y en la cuarta, se ve una captura de pantalla con un fragmento de la conversación entre ambos padres del niño comentando el deseo de su hijo. “Tu hijo me pidió una muñeca y quiero que sepas que se la voy a comprar porque me parece espectacular que no sea machista (…) Él dice que quiere ser un buen padre igual que tú”, escribió la mujer a su pareja quien respondió con varios emojis de corazón.

La publicación, hecha hace menos de un mes, ya acumula más de 130.000 reacciones, es ha compartido más de 135.000 veces y tiene cientos de comentarios positivos en los que los usuarios de la red social aplauden la decisión de la madre de luchar contra los estereotipos sobre la masculinidad, así como lo bien que está haciendo al enseñarle a su hijo, desde temprana edad, la importancia y la responsabilidad que conlleva ser padre. “Muy bien, te felicito (…) Yo soy maestra de preescolar y sé que a los niños les gusta jugar con todo. Juegan con muñecas y en la cocina, lo que es parte de su aprendizaje porque el día de mañana van a ser padres y madres y, ¿cómo van a aprender si no practican?”, reza uno de los comentarios en el post.

El post ya supera los 135.000 compartidos y acumula más de 130.000 reacciones ©GettyImages

“Así las cosas, hoy le compré su bebé y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola (…) La abraza, le da besos y le dice cosas hermosas. ¿A qué voy con esto? No sé ustedes, pero con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser un buen padre, me estoy asegurando de dejarle a este mundo un excelente hombre (…) Jugar con muñecas, cocinitas y ayudar en casa lo hará mejor persona, hijo, hermano y esposo”, es parte del emotivo mensaje que Rocío ha compartido con sus contactos y que ya le ha dado la vuelta al mundo.