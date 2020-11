¡No se rinde! Una mujer sigue buscando el amor verdadero después de haberse casado 10 veces

Cassey es la mujer norteamericana de 56 años que ha causado revuelo en la televisión de su país después de confesar que se ha casado 10 veces y que, a pesar de ello, sigue sin encontrar a su pareja ideal. La afligida mujer contó su experiencia en el El show del Dr. Phil, que ofrece consejos a personas con problemas de muy diverso tipo, en el que públicamente solicitó la ayuda del famoso psicólogo para que la orientara a no seguir involucrándose con hombres que no son los indicados, ya que como ella misma declaró: “No sé por qué me he casado 10 veces. A cada uno de ellos los recuerdo perfectamente, por desgracia”.

Durante el programa, Cassey dijo que la duración de sus matrimonios ha variado mucho, siendo de ocho años el más largo y de seis meses el más corto. Asimismo, compartió que sus exmaridos han sido muy diferentes entre sí y con ocupaciones variadas, entre las que destacan un rockero, un motero y hasta un reverendo, pero que ni esa diversidad le ha ayudado a encontrar a su media naranja. Cassey, quien ha asegurado que nunca se ha casado por dinero, también compartió que tiene serios problemas rechazando las propuestas que los hombres le hacen, lo que le lleva a decirles a todos que ‘sí’ cada vez que le piden matrimonio.

Actualmente, Cassey está casada, pero ha reconocido que está teniendo conflictos en su matrimonio porque su marido la acusa de ser una perfeccionista, característica que ella no ve como un problema, por lo que ya se plantea divorciarse una décima vez. “Cuando estoy casada y no puedo soportarlo más, normalmente soy la primera en decir: ‘Basta, vamos a divorciarnos’, y me rindo”, afirmación que ha provocado que tanto el Dr. Phil como la audiencia, que presenciaba el programa vía remota, consideren que quien tiene el verdadero problema es ella y no los hombres con los que ha contraído nupcias, a pesar de que ella asegura no saber qué es lo que está haciendo mal.

Actualmente está casada, pero ya considera divorciarse una vez más ©GettyImages

La confianza en el amor que mantiene a Cassey en su búsqueda

Después de acabar con cada uno de sus nueve matrimonios anteriores y estar a punto de terminar el décimo, Cassey reconoce que su verdadero motivo para mantenerse en la búsqueda constante del hombre ideal es que realmente cree que el amor existe y que no piensa darse por vencida hasta encontrarlo. “No quiero pasar el resto de mi vida en soledad. No me importa por cuántos matrimonios tenga que pasar, simplemente seguiré intentando hasta encontrar al hombre que de verdad me ame”.

Cassey, quien también es una exitosa mujer de negocios, terminó recibiendo una terapia completa por parte del Dr. Phil, quien después de bromear un poco con ella al decirle: “No te quieres casar conmigo también, ¿cierto?”, le dejó ver que el no tener filtros para elegir a sus parejas y no ser capaz de rechazar a nadie, podrían ser las razones de fondo de su situación. Finalmente, el especialista le aconsejó poner más atención en su hija y en ella misma para así permitir que sus relaciones fluyan de mejor manera.