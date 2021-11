La sorpresa con la que regresó a casa un gato que llevaba tres días desaparecido

Un gato doméstico tailandés ha dejado impresionados a sus dueños después de desaparecer durante tres días de su casa y regresar con una curiosa nota atada al cuello que indicaba lo que parecía ser una deuda adquirida por el minino en una pescadería local. La historia no solo dejó sorprendida a la familia, sino a miles de usuarios de redes sociales que conocieron las andanzas del gato a través de un grupo de Facebook en el que sus dueños compartieron lo que les había pasado.

El éxito en redes sociales de la historia del gato con deudas

De acuerdo con el post publicado en el grupo de Facebook del distrito de Chang Phuak, creado en la ciudad tailandesa de Chiang Mai con el objetivo de que sus usuarios estén al tanto de lo que sucede en la comunidad, la nota provenía de una pescadería de la zona y en ella se podía leer: “Su gato no dejaba de mirar las caballas en mi tienda, así que le di tres”. Junto al mensaje, la responsable del lugar anotó su nombre y la dirección del establecimiento, lo que los dueños de la mascota entendieron como un ‘vengan a pagar’.

En el post de Facebook, que ya acumula más de 1.000 reacciones y cientos de compartidos, se ven tres fotos. La primera muestra al gato después de haber regresado, frente a su domicilio y mirando fijamente a su dueño; en la segunda se ve al minino de cerca y con la nota colgando de su cuello, y en la tercera, se aprecia la nota de tres líneas de la pescadería.

Después de ver las simpáticas fotos, los comentarios de los usuarios de la red social no se hicieron esperar, además de que comenzaron a reaccionar de inmediato a la divertida anécdota.Algunos de los internautas aseguran que la expresión del gato no deja ver ningún tipo de arrepentimiento, mientras que otros más bien aplauden la buena acción de la dependienta de la pescadería al alimentar al animal sin saber si lo que le dio le sería o no remunerado. De momento se desconoce qué es lo que harán los dueños del minino, ya que no han compartido con el grupo si irán a conocer a la mujer que alimentó a su mascota después de verla tan desprotegida y hambrienta.

Otra historia de un simpático gato que asombró en redes sociales

Hace unos días, también se hizo viral la historia de un gato que se hizo amigo de un ratón después de haberlo estado persiguiendo, lo que impactó a miles de personas. La anécdota se dio en China después de que una persona lograra captar el momento justo en el que, segundos después de que el mencionado gato capturara al ratón, se hicieran amigos.

El vídeo muestra claramente cómo se abrazan y cómo incluso el felino se recuesta tranquilamente después de cazar al roedor, el cual, en lugar de escapar, se pone debajo del vientre de su nuevo amigo como si quisiera un abrazo. La tierna anécdota hizo que algunos usuarios los compararan con la famosa serie de dibujos animados Tom & Jerry, y además logró acumular en tan solo una semana cerca de 240.000 visualizaciones en YouTube.