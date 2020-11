El emocionante reencuentro de Denise con su familia 44 años después de que se perdiera en un mercado

Tuvieron que pasar 44 años para que Denise McCarty se pudiera reencontrar (de forma virtual por la pandemia) con su familia biológica, después de que ella desapareciera cuando solo tenía dos años en un mercado de Corea del Sur. Todo comenzó en 1976 cuando McCarty, cuyo nombre de nacimiento era Sang-Aa, y su hermana gemela desaparecieron en un viaje a un mercado en Seúl con su abuela. Por suerte, su hermana fue encontrada tres días después pero Denise no, pues fue llevada a un orfanato y posteriormente adoptada por una familia norteamericana, según recogen en WCAX.

“Me dijeron que había sido abandonada, así que nunca supe que tenía familia”, cuenta la mujer en un vídeo.

El hermano, la gemela y la madre de Denise ©Captura del vídeo de Korea Now

Pero un viaje a Corea del Sur hace cuatro años cambió el rumbo de su futuro y decidió probar a saber más de sus orígenes: de dónde venía y qué había pasado con su familia. Se inscribió en un programa coreano de ADN que rastrea a niños que fueron adoptados por estadounidenses con sus familias biológicas.

El destino hizo que su madre biológica también decidiera registrarse en el programa un año después, y rápidamente el ADN de ambas se contrastó hasta coincidir.

El pasado 14 de octubre se pudieron ver las caras, aunque lo hicieron por videoconferencia debido a la pandemia del coronavirus. Las lágrimas de emoción y la felicidad inundaban las caras de la familia ante tal esperado reencuentro cuatro décadas después. Además, en esta reunión, en la que estuvieron presentes la madre, su hermano y su hermana gemela- de la que Denise desconocía de su existencia hasta ahora-, contaron que la familia nunca dejó de buscarla.

El encuentro tuvo que ser virtual por la pandemia ©Captura del vídeo de Korea Now

“Nunca te abandonamos. Te estuvimos buscando todos los días”, cuenta su gemela Sang-Hee en ‘Korea Now’. De hecho, con la ilusión de que llegara ese día, la familia abrió una tienda en el mismo mercado en el que ella desapareció de pequeña con la esperanza de que algún día volvería al mismo lugar.

Denise piensa ver a su familia cara a cara cuando los vuelos internacionales sean seguros. Pues no todos los días una tiene la oportunidad de encontrar a su familia biológica: “una gran familia que me quiere y que yo también amo. No puedo estar más feliz”.

32 AÑOS DESPUÉS DE SER SECUESTRADO, SE REÚNE CON SU FAMILIA

En mayo de este año otro caso parecido conmovió al mundo. Mao Yin, que había sido secuestrado hace 32 años en China, se reencontró con su familia. El joven fue vendido con solo 2 años por 800 euros a una pareja sin hijos que vivía en la vecina provincia de Sichuan, a 600 kilómetros más al suroeste. Y fue allí donde este matrimonio, cuyos nombres no han sido revelados, crio a Mao como si fuera su hijo biológico.

Sin embargo, no fue hasta finales de abril cuando la policía recibió una pista clave del caso que les permitió utilizar tecnología de reconocimiento facial para analizar fotos antiguas de Mao. Crearon así una imagen simulada de cómo se vería ahora, compararon esa foto con las de una base de datos nacional, y una prueba de ADN finalmente confirmó que era él. Su nombre actual era Gu Ningning.