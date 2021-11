¡Disfrazados de dinosaurios! Así se dieron el ‘sí, quiero’ esta pareja de novios

Uno de los días más importantes para cualquier pareja es el de la boda. Un acontecimiento de compromiso que reúne a familiares, amigos y demás invitados. Todo está planificado (salvo ciertas sorpresas o imprevistos) y hasta el mínimo detalle es importante. El atuendo es uno de ellos: el vestido de novia, el traje del novio, peluquería, etc..., pero parece que algunos no le dan tanta importancia a la tradición ni a la perfección. Dominique Yost-Moser y Chad Moser son unos aficionados al Halloween y dieron rienda suelta a su buen sentido del humor dándose el ‘sí, quiero’ en el juzgado de Allentown, Pensilvania, disfrazados de.... ¡dinosaurios!

En un vídeo del enlace, que se celebró hace dos años pero no se ha publicado hasta ahora, la pareja protagoniza una cómica escena con su vestimenta mientras se juran amor eterno. En el momento en el que se tienen que besar para sellar su compromiso, se ve a la novia quitándose el traje y dejando descubrir un tradicional vestido de novia, mientras que para el novio las sorpresas no habían acabado: llevaba otro disfraz debajo del dinosaurio. En esta ocasión era una careta y un traje con barriga falsa.

©Youtube

Sin duda, ni ellos ni los invitados olvidarán este día marcado de amor y de muchas carcajadas y sorpresas.

DE LA NOVIA A LA DAMA DE HONOR

No es la primera vez que vemos disfraces de dinosaurios durante un enlace matrimonial. Elisabeth sorprendió a su futuro marido minutos antes de realizar la sesión fotográfica. En un vídeo se ve cómo él la espera en un puente, con ramo de flores incluido en la mano, y ella está a sus espaldas. Cuando se da la vuelta se encuentra con que Elisabeth está disfrazada de Tiranosaurio Rex. Y, cómo esa de esperar, el novio no puede parar de reír ante tan peculiar atuendo. Eso sí, la novia tenía un as guardado bajo la manga y tras el disfraz de dinosaurio guardaba su verdadero e impresionante vestido de novia.

Christina Meador fue la dama de honor en la boda de su hermana, y como tenía libertad de elección para el traje decidió apostar a lo grande por un disfraz de dinosaurio: “cuando te dicen que puedes ponerte cualquier cosa que elijas… no me arrepiento de nada”, publicó la joven en su cuenta de Facebook junto a varias imágenes en las que se la puede ver disfrazada junto a los novios y portando un ramo de clores.

Su idea era llevar un atuendo que le sirviera después y pensó en un disfraz de Tiranosaurio Rex, “porque son fantásticos y siempre he querido uno”, explicaba. Le mandó un mensaje a su hermana para que lo supiese con antelación y para su sorpresa le respondió diciéndole que estaba de acuerdo. Incluso el mismo día de la boda le ofreció alternativas pero el disfraz salió adelante.



Por su vestimenta, Christina recibió críticas y mensajes positivos, algunos le decían que “no hay nada mejor que ser uno mismo”, mientras que otros cargaron duramente contra ella. Sin embargo, la hermana salió en su defensa argumentado que la había avisado previamente de que se iba a disfrazar y le pareció una buena idea.