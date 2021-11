El divertido baile de unos niños huérfanos de Uganda que te contagiará de felicidad

Viven en mitad de la pobreza, y a su corta edad han sido testigos de cómo la enfermedad o los conflictos bélicos se llevaban por delante a sus seres queridos. No tienen juguetes ni en muchas ocasiones acceso a agua potable, sin embargo este grupo de niños huérfanos de Uganda ha dejado claro que su felicidad no viene de las cosas materiales. En medio de este difícil escenario la ONG Masaka Kids Africana trabaja día a día por hacer su vida un poquito más fácil la vida de estos pequeños proporcionándoles comida, ropa, educación y atención sanitaria. Pero no solo eso, para intentar que se olviden de toda la tristeza y los problemas que les rodean los voluntarios de esta ONG les han enseñado a bailar. Una forma de terapia con la que no solo han conseguido que estos niños vuelvan a sonreír sino que han logrado que emocionen al mundo y contagien con su felicidad a todo aquel que los ve.

RELACIONADO La bonita historia que se esconde tras este baile viral en un aparcamiento

Sus movimientos están perfectamente coordinados y sus coreografías son una verdadera cura para el alma. No necesitan los mejores zapatos de bailen, de hecho bailan descalzos, y no hay ritmo que se les resista. Y es para ellos la música y la danza son el mejor de sus antídotos contra la tristeza. “Bailamos por las risas, por las lágrimas, por la locura, por los miedos, por las esperanzas, por los gritos, somos bailarinas, creamos sueños”, declaran la ONG en su página web citando a Albert Einstein.

Con más de 887.000 seguidores en Instagram y más de un millón de suscriptores en YouTube, estas pequeñas estrellas del baile, que también cuenta con su propia cuenta de Spotify e incluso su propio disco llamado Let‘s Praise, han conseguido que se les escuche.