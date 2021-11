El empleado que pagó la cena de una mujer que olvidó su cartera (sin imaginar que sería recompensado con 40.000 euros)

Brittany Reed es una madre de familia originaria de Ohio, Estados Unidos, que recibió por parte de Wyatt Jones, un joven empleado de McDonald’s, un gesto de generosidad que le sorprendió tanto como le emocionó. La buena acción de Wyatt se dio mientras cubría su turno, cuando atendió a Reed y a su familia. Aquella noche, Brittany acababa de recoger a sus hijos de un entrenamiento de fútbol americano y su opción más práctica para alimentar a los hambrientos atletas fue parar en el restaurante de comida rápida y pedir, en el área de autoservicio, una gran variedad de alimentos del menú. De lo que ella no se había dado cuenta hasta ese momento era que no llevaba la cartera encima y no tenía cómo pagar, por lo que cuando le entregaron la cuenta, la angustiada mujer comenzó a buscar dinero por todo el coche, sin éxito. Cuando Jones entendió la situación, se ofreció a pagar la cuenta de la familia sin preguntar más.

“En ese momento quería llorar. Miré al dependiente con lágrimas en los ojos y muy molesta le dije: lo siento mucho, tengo que cancelar el pedido, dejé mi bolso en casa cuando salimos para ir al fútbol esta noche”, ha compartido Brittany a través de su cuenta de Facebook. Reed ha contado también a sus seguidores que, después de explicarle su situación a Wyatt, quien esa noche estaba a cargo de la caja, este sacó su tarjeta y pagó la cuenta, evitando así que los niños tuvieran que devolver la comida que ya se les había entregado.

Cuando Jones entendió la situación de la avergonzada madre, se ofreció a pagar la cuenta de la familia sin preguntar más ©GettyImages

Brittany, que estaba tan agradecida por la confianza y la generosidad del joven, le hizo una foto, le pidió su nombre y le aseguró que volvería para pagar el total de su cuenta. La avergonzada madre cumplió su promesa y volvió tan rápido como pudo con el dinero y dispuesta a cubrir su deuda, pero para su sorpresa, el dependiente se negó a aceptar el pago, asegurándole que no era necesario, lo que la dejó aún más emocionada. Después de insistirle mucho, el chico finalmente tomó el dinero, a lo que la agradecida mujer le respondió: “Nunca dejes que el mundo cambie tu corazón porque personas como tú son las que pueden mejorar este planeta”.

Ya de regreso a su casa, Reed le contó a su marido lo que había sucedido y lo maravillada que estaba con el gesto del empleado de McDonald’s, por lo que juntos decidieron crear un fondo en GoFundMe, una plataforma estadounidense que permite a las personas recaudar dinero para diferentes causas, con el objetivo de premiar a Jones por su buena acción. En pocos días, la pareja logró reunir más de 48.000 dólares (cerca de 41.000 euros) y organizó todo un evento a las afueras del establecimiento para que el protagonista de la historia recibiera el dinero con honores.

“Es asombroso todo lo que se ha organizado, yo solamente lo hice como un acto de bondad y ahora estoy sorprendido por todo el revuelo que se ha levantado”, ha explicado el joven en una entrevista para ABC Neews, medio que también ha mencionado que el empleado continuará con sus labores en el restaurante y que, con una parte del dinero se comparará un coche, mientras que el sobrante lo donará a una buena causa.