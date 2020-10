La imagen de Alicante que ha causado indignación en plena segunda ola de Covid-19

Julio Armas Castro es el doctor que se ha hecho viral en la red social del pajarito azul mostrando su indignación al compartir una foto de un centro comercial a tope de su capacidad en Orihuela, Alicante. La instantánea muestra el poco cuidado que están teniendo algunos ciudadanos con respecto a las medidas sanitarias, ya que no están cumpliendo con la distancia de seguridad de al menos dos metros entre una persona y otra, ni con los aforos máximos permitidos en plena segunda ola de Covid-19. El post reza en tono sarcástico: “España lo está haciendo genial, tenemos las medidas más restrictivas de toda Europa. ¿Qué puede estar pasando? Pues, no sé… la limitación de aforo no es lo de este centro comercial”.

En respuesta a la polémica foto, uno de los tuiteros ha dejado ver su incredulidad, diciendo: “No creo que eso sea ahora”, a lo que el doctor Castro ha respondido: “La foto es de ayer (…) Si quieres pásate un sábado o un domingo y verás el mismo escenario”.

Entre los comentarios del doctor Armas destaca uno en el que responde al tuit de un usuario que le pregunta: “¿Cuál es el problema de ir a centros comerciales abarrotados?”, a lo que el médico contesta: “El problema es que después de más de seis meses de esta crisis sanitaria no hemos interiorizado el problema que tenemos. Y así nos va.”

España ya suma 32.486 fallecidos a causa de Covid-19 y supera los 825.000 infectados. Tan solo en Madrid, ya se ha llegado a 253.000 casos, seguido de 149.000 en Cataluña, siendo las dos comunidades autónomas con mayor número de positivos. Por su parte, en la Comunidad Valenciana, el número de casos ya supera los 43.900 y el de fallecidos ha llegado a 1.634, de acuerdo con los últimos datos oficiales. De hecho, esta comunidad autónoma ya tiene nueve municipios con rebrotes de coronavirus que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que los pone en riesgo de volver a ser confinados.

Medidas de sanitarias recomendadas para el Covid-19

Entre las medidas sanitarias recomendadas para combatir el coronavirus están: hacer uso de la mascarilla; lavarse las manos continuamente con agua y jabón o bien utilizar un desinfectante a base de alcohol; mantener una distancia de seguridad (un mínimo de dos metros); no tocarse ojos, nariz y boca y sobre todo, en caso de presentar algún síntoma como fiebre, tos o dificultad para respirar, la recomendación es buscar atención médica y dejar de salir de casa.