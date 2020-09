Nathan Meads, el ‘clon’ más desconocido de Brad Pitt que se gana la vida como albañil

Sin embargo, su parecido con el protagonista de Leyendas de Pasión, no solo le ha traído cosas buenas, ya que debido a su popularidad y la admiración que levantaba entre las chicas acabó perdiendo a su pareja y madre de sus dos hijas, Laila, de cuatro, y Grace, de nueve. “Odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos” ha admitido el clon de Pitt.

Ahora, Nathan, quien trabaja en Bloor Homes, uno de los grupos de construcción de viviendas de propiedad privada más grandes del Reino Unido, solo sueña con abandonar este trabajo y poder dedicarse solamente a ser el hermano gemelo del atractivo actor, pues tal y como él mismo ha confesado, cuando le llaman Brad siempre contesta.