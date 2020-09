Conoce a Boobie Billie, el perro más fashion de las redes que tiene su propia línea de ropa para humanos

Boobie Billie es una mezcla entre galgo italiano y chihuahua, que ha aterrizado en las redes sociales para revolucionar el mundo de la moda y no precisamente el perruno, sino el de las grandes firmas de ropa como Balenciaga, Prada, Fendi o Chanel. Con más de 255.000 seguidores, entre los que se incluyen Ariana Grande y Ariel Winter, esta elegante perrita posa ante la cámara luciendo con mucho estilo bolsos, fulares, zapatillas o gafas de sol…por los que cualquier fashionista suspira.

El perro, cuyos dueños prefieren permanecer en el anonimato, llegó a las redes en 2019 y tal ha sido el éxito cosechado que ha decidido lanzar su propia línea de ropa, en la que los mini bolsos y los fulares son los protagonistas. Y aunque están dirigidos a sus fervientes fans también podrán ser usados por mascotas, si es que sus dueños se lo consienten. Los precios no están alejados de los de las firmas de lujo y van desde los 80 euros que cuesta un pañuelo a los 270 de un bolso. “No uso ropa para perros”, dijo Boobie a Women‘s Wear Daily a través de sus dueños. ”Nunca he pensando en lanzar una una marca centrada en los perros porque me encantan las marcas que todo el mundo ama: Ganni, Saks Potts, Chanel, Jacquemus”.