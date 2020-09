Batman aparece en plena Gran Vía de Madrid en su batmóvil y… ¡le ponen una multa!

El mismísimo Batman ha salido a pasear en su batmóvil por las calles de Madrid, pero el paseo no ha salido como imaginaba. Cuando iba por la Gran Vïa, la Policía Municipal le ha parado y… ¡le ha puesto una multa! Teniendo en cuenta que se trataba de Batman a bordo de su espectacular coche, cabría esperar que la multa se debiera a un exceso de velocidad, pero no, ese no era el motivo, sino la falta de papeles.

Cuando los agentes vieron este lunes a un hombre disfrazado del héroe de ficción que iba al volante de un lujoso Lamborghini negro circulando de manera extraña, le dieron el alto. Dentro conducía un joven enfundado con el traje de Batman y un copiloto, que solo lucía una gorra.

Los agentes le pidieron la documentación y, como no la pudo presentar, el conductor acabó denunciado. Aunque no se ha revelado su identidad, el hombre detrás del disfraz era un youtuber que se dedica a subir vídeos de este tipo en redes sociales.

A veces nos toca enfrentarnos a todo tipo de situaciones y armarnos de paciencia, incluso los SUPERHÉROES, deben respetar las normas.



Con la #SeguridadVíal, NO SE JUEGA.



Denunciado, y de vuelta a la BATCUEVA 🦇🦇🦇#PorTuSeguridad#EstamosPorTi #VocaciónPorMadrid pic.twitter.com/MQrTgjlETQ — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) September 14, 2020

“A veces nos toca enfrentarnos a todo tipo de situaciones y armarnos de paciencia, incluso los superhéroes, deben respetar las normas”, ha comentado la Policía Municipal en su perfil de Twitter. “Con la Seguridad Vial, no se juega”, de modo que la aventura no ha tenido precisamente un final de película: “Denunciado y de vuelta a la Batcueva”