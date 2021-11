La conmovedora (y eficaz) lucha de este niño por salvar a su perro maltratado

Un niño se saltó el confinamiento en México el pasado mes de marzo para llevar a su perro Simón –que era un cachorro- a un refugio de animales. Lo dejó en la puerta del centro y se marchó, pero no es un abandono, sino la única vía que el pequeño encontró para salvar a su mejor amigo, que estaba siendo maltratado. Junto al perro, una carta en la que explicaba la situación y unas monedas (todos sus ahorros) para que sus nuevos dueños le puedan comprar comida.

Además, Cristian (así se llama el niño) pedía en la carta que no lo entregaran en adopción porque, cuando él crezca y sea mayor de edad, regresará a por Simón. Indicaba también que come mucho y que “llora porque no hay comida”; de ahí que dejara todo el dinero que pudo reunir con el fin de comprarle comida.

Los trabajadores del centro publicaron la conmovedora carta del pequeño, que se hizo viral, con el objetivo de tranquilizarlo, que supiera que su perro se encontraba bien. Y lo consiguieron. Ahora, cinco meses después, anuncian que Simón sigue “sano y fuerte” y que recibe a menudo las visitas de su joven dueño.

Aunque Cristian no ha podido ir a verlo todo lo que le hubiera gustado a causa de las medidas de movilidad de cara al Covid, ha seguido escribiéndole cartas y mandando el dinero que va ahorrando para que sus cuidadores le compren las golosinas que más le gustan.

Mientras, desde el refugio informan que Simón no está en adopción porque se respetará su deseo y el de Cristian de volver a estar juntos cuando éste sea mayor y pueda hacerse cargo del perro. Un respiro para este pequeño gran luchador, que se ha convertido en todo un ejemplo de amor hacia los animales.