Bridger Walker, el ‘superhéroe’ de seis años que salvó a su hermana del ataque de un perro

Bridger Walker se ha convertido en todo un héroe. Con tan solo seis años, este niño natural de Wyoming, Estados Unidos, ha salvado la vida de su hermana, de tan solo cuatro años, colocándose delante de ella justo en el momento en el que el perro de los vecinos se abalanzó sobre ellos para moderles. Su valiente gesto le ha costado al pequeño una intervención de dos horas y 90 puntos de sutura, aunque ha asegurado no arrepentirse de nada. “Si alguien iba a morir, pensé que debería ser yo” ha declarado el pequeño.

El instinto protector de Bridger nació cuando vino al mundo su hermana, dos años menor, y a medida que esta crecía su responsabilidad de cuidarla iba en aumento. Este instinto de protección unido a su pasión por los superhéroes, y en concreto por la saga de Los Vengadores, hicieron que este valiente no se lo pensara dos veces a la hora de convertirse en un escudo humano para salvar la vida de la pequeña.

Su tía ha sido la encargada de contar la historia, que incluso ha llegado hasta los oídos de los superhéroes de la ficción, que no han dudado en mandar un mensaje a Bridger por su gran valentía. Así Chris Evans, el actor que da vida al Capitán América, mandaba un vídeo al pequeño diciendo: “Estoy seguro de que has escuchado mucho de esto en los últimos días pero deja que sea el próximo en decírtelo: amigo, eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado... tu hermana es tan afortunada de tenerte como hermano mayor. Voy a conseguir tu dirección y voy a enviarte el escudo auténtico del Capitán América, porque amigo, te lo mereces, sigue siendo el hombre que eres, necesitamos personas como tú”.

El pequeño ha recibido un mensaje de reconocimiento de uno de sus ídolos, el actor Chris Evans, quien da vida en la ficción a El capitán América ©Custom

Pero no ha sido el único que se ha unido a las felicitaciones, el mismísimo Thor (Chris Hemsworth) ha dejado su martillo para felicitar a Bridger por su desinteresado acto de amor. “Bridger, a pesar de tener solo 6 años, nos has enseñado cómo tener coraje y fortaleza en las dificultades y el peligro. Has sido increíblemente valiente”.

Mark Ruffalo, conocido por dar vida a Hulk, también le ha querido dedicar unas palabras al pequeño diciendo: “Realmente respeto y admiro tu coraje y tu corazón. El verdadero coraje no es dominar a las personas o luchar contra ellas o caminar como un tipo rudo. El verdadero coraje es saber lo que es correcto hacer y hacerlo incluso cuando puedas terminar lastimándote de alguna manera. Eres más hombre que muchos, muchos que he visto o conocido”, ha comentado.